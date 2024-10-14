Нике Кама: искусство без границ

Нике Кама родом из Казахстана. Какое-то время ее семья жила на Украине, а на рубеже нулевых годов эмигрировала в Германию. Нике Кама - наивная художница. Её яркие фантазийные образы, скорее всего, будут более понятны детям. Они чем-то схожи с детскими работами, выполненными пластилином на стекле.

По словам Нике Кама, в творчестве отразилось её увлечение эзотерикой, символами и паранормальными явлениями. Художница верит, что многие символы обладают позитивной энергией, которая передаётся людям. Задача автора – передать зрителям позитивные эмоции от просмотра картин, распространить добро и радость, чтобы каждый зритель вспомнил что-то хорошее и почувствовал себя счастливым ребёнком.

Выставка работ Нике Кама продлится в Карташевском клубе до 31 октября. Адрес: п. Карташевская, ул. Красная, д.24.