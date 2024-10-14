В Ленинградской области стартовало региональное первенство по спортивной борьбе

Гимн Российской Федерации и Гимн Ленинградской области - традиционно звучали на торжественной церемонии открытия в спортивном зале УТЦ «Кавголово». Патриотическое воспитание нашей молодежи, один из основных элементов воспитания юных спортсменов.

К участникам фестиваля с приветственным словом обратился региональный координатор федерального проекта Партии «Единая Россия» - «Детский спорт», председатель комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области Вячеслав Комаров.

«Спортивная, здоровая, молодежь с истинными ценностями и патриотическим воспитанием - будущее России!», — отметил в своем выступлении Вячеслав Комаров.

Он также подчеркнул важность патриотического воспитания молодого поколения, как одного из ключевых элементов формирования профессиональных спортсменов.

Соревнования проводятся в дисциплине вольная борьба юноши и девушки в шести весовых категориях, и греко-римской борьбе участвуют только юноши также в шести категориях.

На фестиваль прибыли 67 юных спортсменов из 8 муниципальных районов. Победители турнира получат право представить Ленинградскую область на всероссийском финале в Москве с 9 по 12 декабря 2024 года.

Предоставив возможность детям заниматься спортом, мы помогаем им научиться работать в команде, развиваем их выносливость и настойчивость. Спорт учит нас бороться за свои цели, преодолевать трудности и стремиться к победам. Именно эти навыки помогут нашим детям достичь успеха в любой сфере жизни, а это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».