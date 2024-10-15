Александр Дрозденко: Ленинградская область увеличит поддержку СВО
Ленобласть сократит общественно-культурные, концертные, форумные мероприятия и увеличит поддержку СВО. Поручение перераспределить финансирование дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко руководителям органов исполнительной власти региона.
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«Поручил руководителям управлений и комитетов представить предложения по перераспределению финансирования с праздников и фестивалей в пользу поддержки СВО.
Кроме того поручил ограничить командировки сотрудников администрации, если они не связаны с подписанием документов или обязательным представительством Ленобласти, включая участие в форумах и конференциях при отсутствии выступления или доклада.
В администрации районов направлена аналогичная рекомендация», — сообщил глава региона.
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