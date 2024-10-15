Александр Дрозденко: Ленинградская область увеличит поддержку СВО

Многие россияне предпочитают не задумываться о пенсии, пока молоды – это кажется очень отдаленной перспективой. Однако рано или поздно годы вступают в свои права, и вот уже пенсионера не устраивает полагающийся размер выплаты. Почему так мало, как сделать больше и какими вообще бывают пенсии, агентству "Прайм" рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.