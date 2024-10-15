«Единая Россия» запустила в регионах мониторинг готовности многоквартирных домов к отопительному сезону

«Начало этого года сопровождалось несколькими крайне неприятными инцидентами, когда десятки многоквартирных домов в ряде субъектов РФ остались без тепла в морозный период. Поэтому крайне важно принять превентивные меры, не допустить подобных ситуаций. В связи с этим вместе с координаторами «Школы грамотного потребителя» организуем проверку многоквартирных домов и опрос жителей о состоянии их домов», — подчеркнул координатор парпроекта «Единой России», председатель комиссии Мосгордумы по госстроительству Александр Козлов.

Он отметил, что проверка будет комплексной.

В Ленинградской области отопительный сезон уже начался, и все котельные работают без перебоев, обеспечивая теплом здания и социальные объекты.

«Управляющие организации должны готовить системы отопления МКД к зиме и осуществлять постоянный контроль за эксплуатацией зданий. Запуск и настройка систем прошли успешно, и в настоящее время не отмечается никаких аварий или проблем с теплоснабжением», — отметил депутат Законодательного собрания Ленинградской области, координатор партийных проектов «Спальные районы» и «Встречи с жителями МКД» Евгений Смирнов.

Александр Козлов также отметил, что тепло и нормальная температура зависят не только от батарей. Есть ряд пунктов, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены при подготовке многоквартирного дома.

«Всё это позволяет не просто комфортно ощущать себя дома, но и позволяет сэкономить. Поэтому нам важны все параметры», — подчеркнул координатор партпроекта.

Результаты мониторинга направят в государственные жилищные инспекции для принятия мер к управляющим организациям.