Художник Александр Сущин: «Правда живописи – в чистоте цвета»

В 2024 году во всем мире отмечают 150-летие с начала зарождения импрессионизма как нового направления в искусстве. Известны даже дата и место возникновения слова «импрессионизм».

15 апреля 1874 года художники Берта Моризо, Эдгар Дега, Клод Моне и Пьер Огюст Ренуар открыли в Париже, на бульваре Капуцинок, выставку, представив новое движение, которое «должно было навсегда изменить ход истории искусства». Спустя несколько дней в журнале Le Charivari появилась рецензия на эту выставку критика Луи Леруа. Именно он вбросил в мир новое слово impressionnistes (буквально — «впечатленцы»). Поводом для его рождения стала картина Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872). «Впечатление», ну конечно. Я так и знал. Не зря же я под таким впечатлением! Не могло здесь не быть впечатления! Но какая свобода, какая легкость фактуры! - писал Леруа в своей статье.

«Новые» художники не ошиблись - импрессионизм действительно стал одним из самых ярких и важнейших явлений в искусстве. Он вывел на первое место индивидуальность, творческие эмоции, отодвинув на задний план политические и религиозные сюжеты, академические законы. Навсегда в историю искусства вошли имена великих художников-импрессионистов Моне, Ренуара, Дега, Моризо, Писсарро, Сислея, Сезанна. Именно они начали революцию в искусстве, выбирая свободный и неформальный стиль и работая на пленэре, чтобы уловить игру света.

Импрессионизм во многом определил дальнейшее развитие не только мирового изобразительного искусства, но и музыки, фотографии, дизайна. Для современных российских художников его идеи по-прежнему остаются актуальными. Именно в этом ярком и непредсказуемом направлении работает талантливый петербургский художник и дизайнер Александр Сущин.

Александр Валерьевич Сущин родился в 1959 году в городе Кировске Мурманской области. Окончил ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. Начиная с 1997 года, художник участвует в выставках в России и за рубежом. Живописные и графические работы Александра Сущина были представлены в музеях Норвегии, Германии, США. Они хранятся в Музее Савио (Киркенес, Норвегия), в Музее современного искусства в городе Джэксонвилл (США), в Музее современного искусства в городе Бохум (Германия). Живопись художника представлена в постоянной экспозиции в антикварной галерее «Арт-компас» (Санкт-Петербург) и галерее отеля «Матисов домик» (Санкт-Петербург). Его работы также находятся в частных собраниях Германии, Греции, Испании, Норвегии, России, Франции, США, Японии.

О своей живописи Александр Сущин говорит следующее: «Мой путь к картине – это постепенное освобождение живописи от влияния графики. Задача линии в картине заключается в том, чтобы не только организовывать форму, но быть живой, самодостаточной, поддерживающей цвет. Очень многое мне дала работа в технике офорта. Она показала, как сделать композицию лаконичной, убрать все лишнее, выстроить равновесие тоновых и цветовых пятен. В живописи необходимо работать с цветом, который должен быть правдив. Правда живописи – в чистоте цвета. Импрессионисты понимали это. Живописные поиски Клода Моне, а, вслед за ним, Пьера Боннара, иллюстрируют виртуозное умение работать с цветом, столь значимое и для современной живописи. Но цвет возможен лишь там, где есть свет. Поэтому главная задача художника – начать свое искусство, светлое и радостное. Мои любимые жанры – пейзаж, натюрморт, интерьер. Они дают возможность изобразить свет и цвет в этом мире. И я счастлив тем, насколько эта возможность воплощается в каждой картине. Зритель важен - как собеседник…».

Выставка «Простые истории» художника-импрессиониста Александра Сущина открыта в галерее Центра информационных технологий до 25 октября. Адрес: Гатчина, ул. Рощинская, д.8. Часы работы выставки: с 10 до 19 часов (пн-пт), с 10 до 12 часов (сб).

Подготовила Юлия Лысанюк