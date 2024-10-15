Учитель из Гатчины Виктор Иванов претендует на звание лучшего лектора России

Конкурс Знание.Лектор – один из ключевых проектов главной просветительской организации страны. Он призван выявить и поддержать тех, кто готов делиться своим опытом и компетенциями.

Среди участников от Ленинградской области есть уже достаточно опытные лекторы, среди которых можно отметить старшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Александра Дмитриева и главного специалиста по работе с обращениями граждан МБУ «Содержание и развитие территории» Муринского городского поселения Алину Байбакову.

Конкуренцию им составили потенциальные просветители. Например, редактор телепрограммы «Известия. Итоги дня» МИЦ «Известия» Северо-Запад Ольга Фигура готова делиться своим опытом в сфере работы с информацией. Сегодня в эпоху изобилия социальных сетей и других источников данных очень важно уметь отличать правду от фейков.

Среди конкурсантов от Ленинградской области и представители молодежи – студентка Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Диана Ушакова, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета Борис Золотов. Кроме того, в борьбе за право называться лучшим лектором России участвует учитель Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Виктор Иванов и главный специалист Комитета образования администрации Выборгского района Ольга Оникова.

Тематики, с которыми участники проекта Знание.Лектор готовы выходить перед аудиторией, достаточно разнообразные – это и образовательные инициативы, и опыт в сфере тайм-менеджмента, и психология отношений между поколениями.

«Хочется поздравить наших конкурсантов с успешным прохождением важного этапа состязания – собеседования. По его итогам все семеро участников продолжат борьбу на проекте. Помимо соревновательной составляющей важно отметить, что конкурс позволяет расширить региональную команду лекторов. Чем больше профессионалов разных сфер будут выступать перед жителями региона, тем интереснее будет просветительская работа», – подчеркнула директор филиала Российского общества «Знание» в Ленинградской области Анна Гайдамак.

Добавим, что финал всероссийского конкурса Знание.Лектор состоится в феврале 2025 года в Москве. 70 победителей получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.