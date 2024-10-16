Олимпиадное движение – 2024 набирает обороты

Чтобы узнать, как всё происходит, мы побывали в школьном олимпиадном центре Вырицкой школы №1. В этом году в школьном этапе олимпиады по русскому языку участвовало 94 ученика с 4 по 11 класс. Участники должны были продемонстрировать умение анализировать текст, расшифровывать слово, выполнять задание на знание фразеологизмов и их значений, проанализировать слово с точки зрения его возникновения. Безусловно, для разных возрастных групп – 4-6 классы, 7 класс, 8-9 классы и 10-11 классы - задания были разные.

Руководитель школьного олимпиадного центра, центра образования «Точка Роста» и преподаватель математики Вырицкой школы №1 Елизавета Хоменко рассказала, как сама школа готовилась к олимпиаде.

- Конечно же, предварительной работы было много. Мы готовим изменения в расписание и сами кабинеты, где будет проходить олимпиада, затем назначаем аудиторных организаторов, которые контролируют проведение олимпиады. Нужно было распечатать раздаточные материалы для учащихся. Олимпиада по русскому языку довольно объемная – много письменных заданий, плюс детский почерк, поэтому работы будут проверены к понедельнику. Тогда и будут выявлены победители и призеры школьного этапа олимпиады, после чего мы составим протокол и отправим его в центр «Успех», - рассказала Елизавета Хоменко.

Всероссийская олимпиада школьников формирует интерес к изучению наук, помогает развитию интеллектуальных способностей обучающихся.

- Меня порадовала правильная организация проведения олимпиады и отличные условия в школе, большое количество участников олимпиады, интерес у учащихся как к самому предмету проведения олимпиады – русскому языку, так и к олимпиадному движению, - отметила руководитель муниципального олимпиадного центра «Успех» Ольга Клименкова.

Ребята относятся к олимпиаде по-разному. Одни просто хотят попробовать свои силы, и им предоставляется такая возможность. Если они убедятся, что знаний не хватает, может быть, это мотивирует их развиваться дальше. А есть дети, которые занимаются олимпиадной подготовкой более серьезно или готовятся самостоятельно, решая задания прошлых лет.

Так, например, ученица 9-а класса Александра Карвонен являлась участницей олимпиадного интенсива в лагере «Лесная сказка». В апреле, когда открылся школьный олимпиадный центр, были выделены часы внеурочной деятельности именно на кружки по подготовке к олимпиадам по предметам. Александра посещает кружок по подготовке к олимпиаде по русскому языку, где целенаправленно занимается с педагогом олимпиадными заданиями.

Как отметила Елизавета Хоменко, знания по предмету и олимпиада – не одно и то же. Можно иметь «пять» по предмету, знать все правила, но при этом не решать олимпиадные задания вообще. Тем более что русский язык - это часто про логику.

- Самым трудным было задание с анализом отрывка «Слова о полку Игореве» - древнерусский текст и перевод Лихачева. Нужно было написать, в чем различие форм прилагательного, существительного и глагола, - говорит Александра Карвонен. - Я участвую в олимпиаде каждый год. Интересно расширять свои силы, узнать, на что ты способен, какая у тебя эрудиция. Ведь «пять» по русскому языку успеха в олимпиаде не гарантирует. И человек, который учится гораздо хуже тебя, может написать олимпиаду лучше. Многое зависит о того, что у тебя в голове и готов ли ты мыслить нестандартно. Если говорить о подготовке, я посмотрела пару вариантов, решила задания за прошлый год, чтобы понимать, что ожидать от этой олимпиады. Хочу отметить мою бывшую классную руководительницу Оксану Ивановну Шикину. Она уделяла большое внимание олимпиадной подготовке. Выбрала из нашего класса 2–3 человека и готовила нас. Занятия эти мне очень помогли. Я до сих пор считаю Оксану Ивановну своим наставником. Без нее я не знала бы многих вещей вне школьной программы.

Один из участников школьного этапа олимпиады - ученик 10-а класса Вырицкой школы №1 Тимур Атакишиев. Он показывает хорошие результаты на уроке русского языка и в целом уверенный хорошист. Кружок не посещает, но постоянно участвует в школьном этапе олимпиады.

- Настрой у меня отличный, чувствую себя уверенно. Для меня это возможность испытать себя, спортивный азарт. Хочу пройти на этап выше. А потом дальше до самого конца. Ведь в финале возможен и денежный приз. Об олимпиаде я узнал от моего учителя по русскому языку и литературе Натальи Владимировны Филипповой. Дополнительно к олимпиаде не готовился, ведь с русским языком у меня все хорошо – «пятерка» и общих знаний у меня достаточно, - уверен Тимур.

У ученицы 6-б класса Алисы Савицкой были и сомнения, и волнение.

- Об олимпиаде узнала от учительницы по русскому языку Маргариты Ивановны Ходаровой. Она поверила в меня, и я решила проверить свои знания. По русскому языку учусь на «четыре» и «пять». Перед олимпиадой только повторила пройденный материал. Задания не очень отличаются от школьной программы. Самое трудное из них – последнее. Нужно найти слова, которые не понятны одному из персонажей, и объяснить, почему он так понял. Думаю, что я справилась, - говорит Алиса Савицкая.

Ученица 7 класса Лилия Сорокина призналась, что участвует в олимпиаде, чтобы занять призовое место. Но если в призеры не выйдет, сильно беспокоиться и терзать себя не будет.

- Сейчас понимаю, что знаний по школьной программе у меня немного не хватает, могла бы лучше подготовиться. Надо было это делать дома. Олимпиада – это хороший опыт, мне интересно узнать, что я могу. И еще я участвую ради моей учительницы Елизаветы Евгеньевны Федоровой – она у нас хорошая. Я ее очень люблю, - сказала Лилия.

Дополнительными штрихами к портретам участников олимпиады по русскому языку стали их литературные предпочтения.

Любимый поэт Тимура Атакишиева - Владимир Маяковский. Правда, от волнения он не вспомнил ни одной строчки. Лилия Сорокина сообщила, что ей ближе классика - Тургенев и Чехов. Алиса Савицкая, у которой дома большая библиотека, любит стихотворения Пушкина, потому что «они за душу берут». А ее любимая книга – «Белый Бим черное ухо». Александра Карвонен ведет дневники, пишет заметки в телефоне, собирает красивые цитаты. Ее любимый писатель - Эрих Мария Ремарк, особенно его роман «Черный обелиск».

Олимпиадное движение – 2024 набирает обороты. На этой неделе в школах прошли олимпиады по китайскому языку, математике, физической культуре и химии.

Победители и призеры школьного этапа продолжат состязание на муниципальном этапе.

Желаем успехов!

Татьяна Можаева