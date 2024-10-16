«Золотая осень» принесла награды

Грандиозное событие в области сельского хозяйства, на котором были представлены достижения отечественного агропрома, состоялось в преддверии Дня работников сельского хозяйства в новом столичном комплексе «Тимирязев Центр».

Вот уже десять лет аграрии России работают в условиях беспрецедентных санкций, успешно обеспечивая продовольственную безопасность страны. 26-я агропромышленная выставка «Золотая осень» стала своего рода подведением итогов десятилетней «борьбы за урожай»: западные ограничения запустили мощный механизм развития сельского хозяйства в России, и теперь российским производителям есть чем гордиться. Ленинградская область на этой выставке достижений сельского хозяйства была в числе лидеров.

Патриотично, хлебосольно и с любовью

Так охарактеризовали посетители стенд 47-го региона, который был одной из главных достопримечательностей выставки «Золотая осень». Минсельхоз России отметил вклад Ленобласти в проведение главной сельхозвыставки страны: гвоздем программы стал раритетный автомобиль ГАЗ-51, буквально заваленный продукцией собственного – ленинградского производства.

Легендарный «газон» широко использовался в сельском хозяйстве в СССР в прошлом веке и на выставочном стенде смотрелся как машина времени. В кузове и вокруг – изобилие овощей и фруктов, а также ледяная скульптура с представителями сиговых рыб и неизменное гигантское яйцо – символ первенства Ленинградской области по производству яиц.

- В Ленинградской области растет все. Вот, понюхайте ленинградское яблочко, – предложил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Олег Малащенко и аппетитно надкусил красное спелое яблоко. – А еще здесь на выставке – ленинградский хамон, ленинградская радужная форель отечественной селекции. По ее производству 47 регион – третий в России.

Ветеринары-медалисты

Ленинградских ветеринаров отметили наградами. Областное управление ветеринарии получило золотую медаль от Министерства сельского хозяйства РФ за создание музея государственной ветеринарной службы во Всеволожске. Гатчинская государственная ветеринарная станция награждена серебряной медалью – наряду со станциями Всеволожского, Лужского, Кировского и Тосненского, Тихвинского и Бокситогорского районов. Ветеринары Волхова и Киришей удостоились бронзы.

Золото фермера и ККЗ

Основатель и глава экофермы «Семейная» в Гатчинском округе Лариса Пухлякова награждена золотой медалью выставки в номинации «Лучшая фермерская династия». Основной вид деятельности хозяйства – разведение мясного скота и заготовка кормов.

Началось все в 2013 году с гранта областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. С тех пор крестьянско-фермерское хозяйство Ларисы Пухляковой является активным участником государственных, областных и районных программ.

Сегодня скотный двор в деревне Рябизи не узнать. В хозяйстве создан замкнутый цикл производства мясной продукции - от кормозаготовки и выращивания скота до реализации продукции населению через собственную сеть в интернет-магазине.

Высокие результаты животноводства во многом достигнуты благодаря хорошим кормам, которые обеспечивают ленинградские производители. Гатчинский комбикормовый завод завоевал на выставке три награды: золотую медаль за корма для птицы и две серебряных медали за корма для лошадей и овец.

Мясные овцы и молочные козы

Представители племенной животноводческой службы Ленинградской области были удостоены звания лучших в России. Золотыми медалистами выставки стали овцы мясной породы из хозяйства «Катумы», коровы айрширской породы племзаводов «Новоладожский» и «Будогощь» и черный бык Малыш абердин-ангусской породы из хозяйства «Спутник Агро». Молочные козы племзавода «Приневское» получили серебряную медаль.

Ленинградская область – лидер России в животноводстве: первая по производству яиц и молочной продуктивности коров, вторая по поголовью птицы, третья по выращиванию форели и пятая по производству мяса. По результатам выставки «Золотая осень» в активе Ленинградской области – 30 наград: 12 золотых медалей, 10 серебряных, две бронзовых, пять благодарностей и диплом.

Агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится Министерством сельского хозяйства с 1999 года. За четверть века этот форум стал одним из самых масштабных и значительных событий в сельском хозяйстве страны. Традиционно, помимо конкурсной программы, на выставке проходят круглые столы, семинары, совещания. В этом году обсуждались вопросы ветеринарии, производство пищевой продукции, подбор кадров для села, аграрный экспорт регионов и другие актуальные темы. Специалисты агропромышленного комплекса слушали, изучали, обменивались мнениями.

Выступая на пленарном заседании форума, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в следующем году на поддержку сельскохозяйственной отрасли заложено 560 млрд рублей. Задачи перед аграриями стоят большие.

Екатерина Дзюба