В Гатчине производят сметану со Знаком качества

Эксперты Роскачества также напомнили о пользе сметаны.

Полезные свойства сметаны

1. С возрастом у нас снижается активность ферментов, усваивающих молочные продукты. В меньшей степени это касается кисломолочных продуктов, к которым и относится сметана. Однако есть категория людей, которые не усваивают молоко и все его производные в силу генетических особенностей. Для человека, у которого в порядке усвоение молочных продуктов и правильно работает кишечник, сметана – вполне полезный продукт.

2. В ее составе — молочный белок, незаменимые аминокислоты, легкоусвояемые жиры и молочные сахара, витамины и минералы. Нужно отметить, что в процессе созревания и сквашивания в сметане образуются вещества, которые намного лучше усваиваются организмом человека по сравнению с молочными продуктами. Сметану можно рассматривать как продукт с пробиотическим действием: она содержит микроорганизмы, способствующие росту полезной кишечной микрофлоры.

3. Сметана неслучайно используется в специальных протоколах питания для истощенных больных: за счет содержания пробиотиков она улучшает работу пищеварительной системы и усвоение других продуктов. А за счет витамина В4 (холина) благотворно воздействует на работу мозга и память.

Кому рекомендуют есть сметану

• Прежде всего, сметану стоит есть здоровым людям, хорошо усваивающим молочные продукты.

• Возможно использование продукта в специальных протоколах питания для истощенных больных.

• Жирную сметану можно употреблять на высокожировых низкоуглеводных протоколах питания.

Кому не рекомендуют есть сметану

• Людям, плохо усваивающим молочные продукты (это может быть связано с генетическими особенностями).

• С обострением заболеваний ЖКТ, если иное не оговорено лечащим врачом.

• При аллергии на молоко и непереносимость лактозы.

Сколько сметаны можно есть в сутки

В среднем рекомендуется употреблять 2–3 порции молочных продуктов в день. Одна порция — это один стакан молока или кефира, 50 г сыра, 2 столовые ложки сметаны или 175 г йогурта.

Производители сметаны со Знаком качества по регионам:

Ленинградская область (3):

— ООО «Галактика» (т. м. «Большая кружка») — 1;

— ООО «Молочная культура» (т. м. «Молочная культура») — 1;

— АО «Племенной завод “Красноозерное” обособленное подразделение Приозерский молочный завод» (т. м. «Зеленый берег») — 1.

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