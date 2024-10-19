В Гатчине производят сметану со Знаком качества
Роскачество представило список производителей сметаны, которая отмечена российским Знаком качества. На 18 октября в этой товарной категории выдано 27 сертификатов. Знак качества присвоен продукции, произведенной в 19 регионах России. Наибольшее количество сертификатов (по три Знака качества) у продукции из Ленинградской и Нижегородской областей.
Эксперты Роскачества также напомнили о пользе сметаны.
Полезные свойства сметаны
1. С возрастом у нас снижается активность ферментов, усваивающих молочные продукты. В меньшей степени это касается кисломолочных продуктов, к которым и относится сметана. Однако есть категория людей, которые не усваивают молоко и все его производные в силу генетических особенностей. Для человека, у которого в порядке усвоение молочных продуктов и правильно работает кишечник, сметана – вполне полезный продукт.
2. В ее составе — молочный белок, незаменимые аминокислоты, легкоусвояемые жиры и молочные сахара, витамины и минералы. Нужно отметить, что в процессе созревания и сквашивания в сметане образуются вещества, которые намного лучше усваиваются организмом человека по сравнению с молочными продуктами. Сметану можно рассматривать как продукт с пробиотическим действием: она содержит микроорганизмы, способствующие росту полезной кишечной микрофлоры.
3. Сметана неслучайно используется в специальных протоколах питания для истощенных больных: за счет содержания пробиотиков она улучшает работу пищеварительной системы и усвоение других продуктов. А за счет витамина В4 (холина) благотворно воздействует на работу мозга и память.
Кому рекомендуют есть сметану
• Прежде всего, сметану стоит есть здоровым людям, хорошо усваивающим молочные продукты.
• Возможно использование продукта в специальных протоколах питания для истощенных больных.
• Жирную сметану можно употреблять на высокожировых низкоуглеводных протоколах питания.
Кому не рекомендуют есть сметану
• Людям, плохо усваивающим молочные продукты (это может быть связано с генетическими особенностями).
• С обострением заболеваний ЖКТ, если иное не оговорено лечащим врачом.
• При аллергии на молоко и непереносимость лактозы.
Сколько сметаны можно есть в сутки
В среднем рекомендуется употреблять 2–3 порции молочных продуктов в день. Одна порция — это один стакан молока или кефира, 50 г сыра, 2 столовые ложки сметаны или 175 г йогурта.
Производители сметаны со Знаком качества по регионам:
Ленинградская область (3):
— ООО «Галактика» (т. м. «Большая кружка») — 1;
— ООО «Молочная культура» (т. м. «Молочная культура») — 1;
— АО «Племенной завод “Красноозерное” обособленное подразделение Приозерский молочный завод» (т. м. «Зеленый берег») — 1.
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