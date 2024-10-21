Межрегиональный круглый стол о «Системном подходе к проблемам адаптации и интеграции иностранных граждан»
Каким должен быть системный подход к адаптации и интеграции приезжающих в нашу страну иностранных граждан, говорилось на межрегиональном круглом столе, организованном комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Он прошел 18 октября в конференц-центре гостиницы «Москва» в Санкт-Петербурге.
О том, что в Ленинградской области неуклонно растет доля иностранных граждан, охваченных адаптационными мероприятиями, говорил заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин. Касаясь разработанной ФАДН стратегии, он отметил в качестве положительного фактора то, что ее мероприятия в том числе реализуются на муниципальном уровне.
Об опыте реализации адаптационных программ в Ленобласти рассказал заместитель председателя комитета Андрей Панов.
В презентации опыта других регионов приняли участие руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Кирилл Карасев и председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.
В обсуждении также принимали участие председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов, руководители профильных комитетов правительства Ленинградской области, национально-культурных автономий региона и научное сообщество.