Поддержка инвалидов, развитие инфраструктуры и борьба с борщевиком — на повестке встречи главы региона с депутатами

Глава региона распорядился расширить поддержку участникам СВО и расширить перечень устройств, которые инвалиды смогут получить бесплатно за счёт средств областного бюджета.

«Я предлагаю всё, что касается технических средств реабилитации для инвалидов-участников СВО, перенести в областной перечень и финансировать из областного бюджета», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с депутатами областного ЗАКСа.

Он также поднял вопрос об обеспечении нуждающихся в ступенькоходах и поручил увеличить их число в каждом районе.

«Это позволит людям, их родственникам и самим инвалидам протестировать, подходит ли им ступенькоход или нет. К сожалению, эти устройства подходят не всем, поскольку некоторые люди уже знают об этом», — подчеркнул глава региона.

Обсуждая проблему борьбы с борщевиком, Александр Дрозденко акцентировал внимание на необходимости систематизации этой работы.

В ходе встречи председатель комитета по транспорту Михаил Присяжнюк рассказал подробности о строительстве международного автовокзала в Мурино. По словам, компания-подрядчик уже начала работу над проектом, который будет завершен через несколько месяцев.