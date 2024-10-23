Единый портал – помощник для семей в Ленобласти

«От выбора женской консультации и роддома на этапе беременности до оформления стипендий губернатора одаренным студентам для взрослых детей. Запись в детские сады, психологическая и юридическая помощь – все подсказки теперь собраны на едином ресурсе в сети, который синхронизирован с Госуслугами», – рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Единый портал поддержки семей с детьми объединил все меры поддержки и помогает легко разобраться с разными жизненными вопросами, получить консультационную помощь через чат-бот или подобрать ближайший центр социальной защиты.

Через Единый портал поддержки семей с детьми можно записаться на приём детей в дошкольные образовательные учреждения, а также получить психологическую и юридическую поддержку по вопросам беременности и уходом за детьми. Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрен специальный раздел с информацией о мерах социальной поддержки.