«Брожу ли я вдоль улиц шумных…»

С раннего детства мы заучиваем его стихи. А потом и своим детям с удовольствием читаем на ночь пушкинские сказки. К Пушкину идём всю жизнь. И у каждого своя дорога, и нет ей конца.

Осенью, гуляя по дорожкам парка, засыпанного листвой, обязательно вспоминаем:

Унылая пора! Очей очарованье!

Приятна мне твоя прощальная краса –

Люблю я пышное природы увяданье,

В багрец и в золото одетые леса…

Зимой, когда под ногами хрустит снег и легкий морозец, приходит на ум волшебная строчка: «Мороз и солнце; день чудесный!»

В домашних библиотеках непременно найдется томик стихов поэта. И, как знать, может, современный влюбленный всё же цитирует прекрасные пушкинские строфы:

Я вас любил: любовь еще, быть может,

В душе моей угасла не совсем;

или любовное послание:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты,

Как мимолетное виденье,

Как гений чистой красоты.

Александр Сергеевич оказывается всегда рядом, даже когда рассерженная мама скажет: «Помогать, кто будет? Пушкин?» С нами имя – Пушкин, его творения, а значит, и он сам, и так будет всегда, во все времена!

Но в день печали, в тишине,

Произнеси его тоскуя;

Скажи: есть память обо мне,

Есть в мире сердце, где живу я...

Каждый человек живет в своем отрезке времени. И нельзя не согласиться со словами Анны Ахматовой, что гений русской литературы победил и время, и пространство! И не надо изобретать машину времени, просто включите свое воображение. О нем говорил знаменитый ученый Альберт Эйнштейн. «Воображение важнее, чем знания. Воображение – это самое главное. Есть только два способа прожить жизнь. Первый – будто чудес не существует. Второй – будто кругом одни чудеса». Физик – не лирик, между которыми идет вечный спор, а так сказал!

А что же сам поэт говорил о силе воображения? «Люди никогда не довольны настоящим, по опыту имея мало надежд на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения». Игра воображения дает уникальную возможность представить Александра Сергеевича в XXI веке, в наши дни. Интересно, чем бы пиит занимался? Всё так же сочинял стихи или увлекся чем-то другим? Какую музыку слушал? Понравились бы ему смартфоны и разные гаджеты, без которых не представляет своей жизни нынешнее поколение. Что ел, во что одевался? Сплошные вопросы. Но ведь интересно! Можно спросить у современных читателей. Обратимся к ним.

- Пушкин освоил бы скейтборд и стал бы играть в футбол.

- По-прежнему писал бы стихи.

- Его бы удивили разные изобретения. Например, школьная электронная доска.

- Мы угостили бы его хот-догом или пиццей, пельменями.

- Он ездил бы на машине, но вряд ли смог бы ее починить.

- Если бы он раздавал автографы, то к нему стояла бы огромная толпа.

А, может, и правда, достаточно пушкинского автографа, ведь только произнесешь - «Пушкин», сразу столько себе представляешь: стихи, сказки, лицей, Петербург, Михайловское, памятники… И, конечно, книги о нем самом: научные и художественные, монографии и сборники. Писатели-пушкинисты смогли рассказать о жизни поэта живо и интересно.

А еще есть такие авторы, как Евгения Двоскина, которая написала и проиллюстрировала книгу «Пушкин с нами». В ней Александр Сергеевич предстает в серии веселых рисунков и своих же стихотворных строк. Я думаю, он бы не обиделся, потому что сам любил пошутить.

Книга так понравилась современным ребятам из школы №9 и их преподавателю Ирине Гурьевне Щёголевой, что под впечатлением стихов и иллюстраций автора они создали серию своих рисунков. Вот так получилась в детской библиотеке выставка «Пушкин здесь и сейчас». Приходите и смотрите!

«Дай бог, чтоб в этой книжке ты

Для развлеченья, для мечты,

Для сердца, для журнальных сшибок

Хотя крупицу мог найти.

За сим расстанемся, прости!»

Н. Суховеева, заведующая читальным залом Гатчинской детской библиотеки