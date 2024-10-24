Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 октября

На традиционной встрече губернатора 47 региона с депутатами областного парламента, которая прошла 22 октября, был поднят вопрос об организации работы по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области. С докладом на эту тему выступил зампред правительства Ленобласти, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.