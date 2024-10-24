Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое ГП

25.10.2024 с 10:00 до 17:00

д. Мины, ул. Краснофлотская

 

Кобринское СП

25.10.2024 с 10:00 до 17:30

пос. Карташевская, ул. Пионерская, Школьный переулок, Горького(частично), Пролетарская, Зеленая, Декабристов(частично), Некрасова        

 

Новосветское СП

25.10.2024 с 10:00 до 17:00

д. Коргузи

п. Новый Свет, ул. 13 массив, Березовая, Липовая, Цветочная, Солнечная

 

Веревское СП

25.10.2024 с 10:00 до 17:00

д. Романовка от поворота на Горки до Бугров 