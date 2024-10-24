Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 25 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 25 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП
25.10.2024 с 10:00 до 17:00
д. Мины, ул. Краснофлотская
Кобринское СП
25.10.2024 с 10:00 до 17:30
пос. Карташевская, ул. Пионерская, Школьный переулок, Горького(частично), Пролетарская, Зеленая, Декабристов(частично), Некрасова
Новосветское СП
25.10.2024 с 10:00 до 17:00
д. Коргузи
п. Новый Свет, ул. 13 массив, Березовая, Липовая, Цветочная, Солнечная
Веревское СП
25.10.2024 с 10:00 до 17:00
д. Романовка от поворота на Горки до Бугров
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