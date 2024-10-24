Капремонт улиц завершится в ноябре

Заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа по ЖКХ и городскому хозяйству Александр Супренок рассказал, как идет завершающая стадия уличного капремонта.

Улица Чехова: последние 200 метров трубы

На улице Чехова осталось проложить последние 200 метров водопровода – из 1 км 200 м. Эти работы на сегодняшний день приостановлены, так как основная прокладка трубы ведется на улице Радищева – от пересечения с улицей Чехова в сторону Урицкого.

До конца этой недели на ул. Чехова должен быть уложен асфальт – в два слоя, полностью, от Рощинской до ул. Радищева. Далее, в течение следующей недели, начиная с 28 октября, планируется полностью заасфальтировать улицу Чехова – до Варшавского вокзала. Однако по просьбе подрядных организаций срок окончания работ установлен с запасом – до 10 ноября.

Тротуар на улице Чехова почти закончен, сейчас доделывают мощение небольшого участка между улицами Рощинской и Радищева. Близится к завершению укладка тротуарной плитки от ул. Карла Марса до Соборной. Завершение работ – также 10 ноября.

Работы по прокладке магистрального водопровода на ул. Чехова и ул. Радищева проводит строительная компания «Форт». В начале этой недели на Радищева было проложено 400 метров трубы диаметром 600 мм, оставшиеся 160 метров будут уложены до конца недели – методом разрушения старой трубы под землей, «чулком». Параллельно ведутся отводы трубами меньшего диаметра – всего 672 метра.

Улица Хохлова: начинаем с поребрика

В августе было принято решение о выделении дополнительных средств из бюджета Гатчинского района на капитальный ремонт части улицы Хохлова – от ул. 7-й Армии до улицы Гагарина. К сожалению, закупочные процедуры длились более двух месяцев, контракт был заключен только в октябре.

В итоге до 1 ноября на

ул. Хохлова должен быть установлен бордюрный камень – поребрик, укладка асфальта на проезжей части планируется до 8-9 ноября. Погодные условия позволяют, подготовительные работы идут в хорошем темпе, подрядчик берет на себя обязательства. И до 7 ноября должно быть подготовлено основание для укладки тротуарной плитки. Мощение планируется выполнить до 15-20 ноября. Это и есть ориентировочный срок окончания всех работ на улице Хохлова.

Улица Урицкого: клубок сетей

По словам Александра Супренка, это очень сложный объект: на данной улице меняют практически все инженерные сети, канализационные люки, ремонтируют участки канализации, семь пересечений тепловых трасс, водопровод. Залегание труб там проходит на глубине восемь метров, плюс все работы усложняются тем, что на этом участке проходит очень много кабелей Россетей, в том числе военная, правительственная и городская связь. Как мы помним, на ул. Урицкого находился гатчинский узел связи, и основная магистраль телефонных линий шла по улице Урицкого и потом уже разветвлялась по всему городу. Поэтому там под дорожным полотном – целый клубок инженерных сетей.

Кроме того, в рамках исполнения контрактов пришлось переносить опоры наружного освещения, которые стояли на проезжей части. С учетом расширения дороги было убрано много деревьев, и эти работы еще продолжаются.

В общем, контракт непростой, работы выполнялись и силами субподрядчиков, и «Водоканала», чтобы как можно быстрее завершить ремонт. На сегодняшний день замена инженерных сетей завершена. В ближайшие дни закончится вывоз грунта, а это отдельный вид работ: только с перекрестка улиц Урицкого и Соборной, между рынком и храмом, вывезли порядка двух тысяч кубометров грунта. Обратную засыпку производят песком определенной марки и плотности, чтобы обеспечить уплотнение и целостность наружного асфальтного покрытия.

В рамках этого же контракта подрядчик выполнил работы по асфальтированию дороги вокруг Павловского собора. Сейчас идет укладка асфальта на проезжей части ул. Урицкого в сторону улиц Достоевского и Леонова. На этой неделе будет уложен один слой асфальта до поликлиники. Работы по установке бордюрного камня практически завершены, и параллельно идет укладка тротуарной плитки с обеих сторон улицы Урицкого.

Также начались работы на участке от Соборной в сторону ул. Радищева: демонтируется старый поребрик, снимается асфальт на тротуаре. В целом, работы на ул. Урицкого планируется выполнить к 15 ноября, но асфальтирование закончится раньше – примерно, до десятого числа.

Улица Радищева: меняем всё!

Контракт на ремонт улицы Радищева еще сложнее: там меняли основную тепловую трассу с отводами, плюс идет замена основного водопровода диаметром 600 мм. На этой неделе труба должна быть протянута, и все работы на ул. Радищева планируют выполнить в срок до 15–20 ноября.

Красная улица готова на 99%

На Красной улице работы завершены практически на 99%, сейчас идет подрезка камня и укладка его в границах тротуаров, к поребрикам и вокруг деревьев. Эти работы завершатся в спокойном режиме на этой неделе. Также будет выполнена обрезка деревьев – до улицы Чкалова. После ремонта ул. Красная будет вымыта, вычищена, установлены урны и ограждение, препятствующее выезду на Соборную.

Обустройство этой части улицы будет продолжено в следующем году в рамках программы благоустройства общественных территорий. Преобразится территория от Красной ул. до проспекта 25 Октября, с торговой площадкой, парковкой и т.д.

Впервые за 80 лет…

Подводя черту, Александр Супренок еще раз обратил внимание на масштабы ремонтных работ в городе:

- Это очень серьезное мероприятие. Мы замахнулись на комплексную реновацию улиц и инженерных сетей – то, чего не было в Гатчине все предыдущие годы. Сегодня мы меняем коммуникации, которым насчитывается 80 лет! Поэтому я прошу жителей с пониманием относиться к временным неудобствам, которые влечет за собой капитальный ремонт улично-дорожной сети. Это дорогостоящий проект, колоссальная ответственность перед жителями и регионом, и это огромные риски. Но мы на это пошли. Хочу заметить, что не каждая администрация и не каждый руководитель на это способны. Гатчинское руководство взяло на себя такую ответственность; отдельная благодарность правительству Ленинградской области за субсидии на проведение ремонтных работ. Мы идем непростым путем, который должен привести наш город к комфортной жизни без коммунальных проблем – на долгие-долгие годы.

Екатерина Дзюба