На встрече с губернатором Ленобласти обсудили проблемы дольщиков

Руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов поделился, что обсуждали проблемы дольщиков.

«Проведена колоссальная работа по спасению более 400 объектов и оказанию помощи более 23 тысячам человек. Объекты достроены, введены в эксплуатацию, людям выплачены компенсации. В Ленобласти на сегодня остался только 1 недостроенный дом - корпус проекта «Тридевяткино Царство», который будет достроен и введён в эксплуатацию до конца текущего года. На этом вопрос по дольщикам в Ленинградской области будет полностью закрыт. Отличная работа команды, спасибо!», — прокомментировал Дмитрий Рытов.

Также уделили особое внимание проблемам с освещением региональных дорог в наших населенных пунктах.

«Основная проблема - старые осветительные сети висят на столбах Ленэнерго, часть из них - бесхозяйные. Ленавтодор готов брать их на баланс, ремонтировать, оплачивать электроэнергию, но юридически это могут сделать только муниципалы. Если муниципалы через суд признают сети своими, Ленэнерго сразу выставляет им счета на десятки миллионов рублей за безучетное потребление за несколько прошлых лет», — отметил Дмитрий Рытов.

Обсудили и реализуемый проект перехода на новую модель транспортного обслуживания, которая будет действовать с 1 января 2025 года. Проведена оптимизация трасс, расписания, объёмов транспортной работы с учётом жилой застройки, развития уличной дорожной сети и транспортного спроса. Транспортные средства будут отвечать требованиям перевозки маломобильных категорий граждан, оборудованы валидаторами для безналичной оплаты проезда и кондиционерами.