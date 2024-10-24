Особым детям – особое внимание

Ежемесячно гуманитарный конвой отправляется туда, где нужна помощь. Военные и мирные жители получают адресные посылки от родных и всё необходимое им сегодня и сейчас для несения службы и нормальной жизни.

Сотрудничество с социальными учреждениями Донбасса позволило узнать о потребностях семей с особенными детьми. Им особенно непросто в нынешних условиях. Всё необходимое собрали жители и организации Ленинградской области и Санкт-Петербурга. А представители гуммиссии привезли ребятам игрушки, одежду, памперсы, книги, канцелярские изделия, сладости.

Но самое главное для семей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, всегда и везде, понимать, что они не одни, что их поддерживают и не оставят в трудную минуту. Народный фронт и волонтёры продолжают сбор гуманитарной помощи. Вместе – победим!

Пресс-служба Народного фронта