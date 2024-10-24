Важная помощь для фронта

Подобные акции по передаче современной техники от Ленинградской области на передовую стали доброй традицией – но уж точно не превратились в дело обыденное. Каждый раз при взгляде на стройные ряды внедорожников, квадроциклов или беспилотных летательных аппаратов захватывает дух. Ведь уже через несколько дней им предстоит бороздить леса, поля и даже небо в зоне боевых действий.

Однако впервые этот важный груз был закуплен не силами общественных организаций, а именно региональным правительством. Так Команда47 отреагировала на вероломное вторжение врагов в Курскую область и систематические обстрелы Брянской и Белгородской областей. Вся техника закуплена регионом для военнослужащих с учётом конкретных пожеланий.

— Сегодняшняя передача техники — именно для группировки «Север», которая в том числе базируется в Брянской, Белгородской областях, которая проводит операцию по зачистке Курской области от захватчиков. Это первая партия, первая поставка, которую мы делаем через правительство Ленинградской области. Через наши профильные комитеты, которые привлекли в том числе внебюджетное финансирование. Самое главное, что область работает в полном контакте с руководством Ленинградского военного округа. Именно через руководство мы и определяем, что является предметами первой необходимости, что прежде всего нужно поставлять для наших ребят. Эту работу будем продолжать и дальше, — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Неслучайно именно мотоциклы и квадроциклы востребованы военнослужащими ВС РФ в зоне СВО. Например, «Скаут» с боковым прицепом и так называемой коляской очень полезен для перевозки раненых бойцов. А с помощью квадроциклов можно быстро доставлять из точки «А» в точку «Б» боеприпасы, медикаменты и даже подвижной состав.

— Вся эта техника сейчас важна для нас сразу по нескольким причинам. Во-первых, быстрота передвижения и простая конструкция, то есть обслуживание и управление у них очень базовые. Во-вторых, если говорить про тот же «Скаут», — это, по сути, мотоцикл-вездеход. Он пробирается по любому бездорожью: узкие лесные тропы и просеки, грязь, песок, лёд, снег, даже через воду. Условия на СВО не самые простые, поэтому – идеальный вариант, — рассказал «Ленинградской панораме» один из бойцов группировки «Север». — Хотелось бы, чтобы такую технику продолжили поставлять, потому что по разным причинам время от времени что-то выходит из строя. А нам останавливаться нельзя, ведь есть чёткая задача от командования.

В первой партии помощи в зону проведения специальной военной операции – 24 единицы техники: 8 легковых автомобилей, 10 внедорожных мотоциклов и 6 грузовых квадроциклов. Правительство Ленинградской области продолжит работу по оказанию помощи в материально-техническом обеспечении подразделений Минобороны России и до конца 2024, и в 2025 году.

Ксения Бондаренко

Фото автора