Что меняется в законах о защите детей с инвалидностью

Задача заключалась в том, чтобы понять проблемы родителей детей-инвалидов и помочь точечно их решить. На каждой встрече присутствуют представители соцзащиты, центра социального обслуживания, комитета образования, которые рассказывают, как детям-инвалидам получить образовательные услуги, каким образом они могут быть признаны нуждающимися в социальном обслуживании, какие услуги предоставляют учреждения социального обслуживания. Эльмира Игнатьева сообщила родителям хорошую новость: Госдума приняла закон, запрещающий списывать долги с пенсий детей-инвалидов. Раньше это было возможно.

Открывая очередной круглый стол, заместитель главы администрации Выборгского района по социальным вопросам Наталья МИХАЙЛОВА рассказала, что удалось решить основные проблемы, поставленные родителями в прошлом году. В частности, был приобретен автобус для 14-й школы, в которой учатся большинство выборгских детей с инвалидностью. Услышаны обращения родителей, которые жаловались на неудобное размещение центра диагностирования детей-инвалидов в школе. Найдено помещение для диагностического центра. Сейчас там идёт ремонт, но планируется, что к 1 сентября центр будет работать по новому адресу.

Директор филиала Центра социальной защиты населения в Выборгском районе Наталья БЕЛЕНОВА сообщила, что в нашем районе в настоящее время проживают 443 ребенка-инвалида, и перечислила виды социальной помощи, которые они получают. Это ежемесячная денежная выплата детям, у которых есть ограничение второй или третьей степени по одной из важных категорий жизнедеятельности. Это ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента, которое рассчитывается в зависимости от дохода семьи. Игнатьева обратила внимание на то, что, если кто-то из родителей получает единое пособие из Социального фонда России, это не основание отказаться от пособия на приобретение детских вещей.

Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется бесплатный проезд на автомобильном транспорте на межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутах. Кроме того, сопровождающие детей-инвалидов имеют право бесплатного проезда по единому социальному проездному билету. Данная льгота распространяется также на городской транспорт Санкт-Петербурга.

Дети до 7 лет, независимо от заболевания, бесплатно получают специальное транспортное обслуживание – транспортное такси. Определенные категории детей-инвалидов получают эту услугу до 18 лет. В их числе имеющие заболевание опорно-двигательного аппарата, получающие услугу гемодиализа, имеющие инвалидность по зрению и по заболеваниям крови. По итогам аналогичной прошлогодней встречи было принято решение внести в категорию детей-инвалидов, имеющих право бесплатно получать социальное такси, и тех, кто имеет ограничения по поведению, кто физически не может следить за своим поведением в общественных местах.

Граждане, получающие процедуру гемодиализа, имеют право на ежемесячную денежную компенсацию расходов на автомобильное топливо. Ребёнок-инвалид, получивший наследственное заболевание, по показаниям получает денежную компенсацию расходов на автомобильное топливо, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств. Кроме того, есть возможность получить в собственность дополнительные технические средства реабилитации. Эта услуга введена в 2022 году, но за время её действия были зафиксированы лишь четыре обращения.

С недавних пор в Ленинградской области можно получить региональный материнский капитал не только на третьего, но и на первого и второго ребенка. Эти средства, как на первых двух детей, так и на третьего, можно использовать для реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Эльмира Игнатьева напомнила, что на прошлой встрече обсуждался вопрос о том, что дети-инвалиды, достигшие совершеннолетия, оказываются вне поля зрения государства. Сегодня ситуация изменилась: инвалиды детства первой и второй группы в возрасте от 18 до 23 лет получают ежемесячную выплату.

Согласно федеральному законодательству, семьи с детьми-инвалидами получают жилищную денежную компенсацию. Эльмира Игнатьева обратила внимание собравшихся на то, что компенсация распространяется не только на родителей и ребёнка, но и на остальных членов семьи. Проживающим в неблагоустроенном жилье ежегодно предоставляется компенсация за дрова и балонный газ. Отдельным категориям предусмотрена единовременная компенсация на подключение индивидуального домовладения к сети газораспределения. Детям с тяжелыми заболеваниями, например, с целиакией, на региональном уровне предоставляются ежемесячные и ежегодные выплаты. В Выборгском районе выплату по целиакии получают девять человек.

– Понимая, какие сложности, связанные с уходом за ребенком-инвалидом, стоят перед родителями, – сказала Эльмира Игнатьева, – мы в прошлом году провели огромную работу и усовершенствовали регламент, чтобы упростить родителям «хождение по мукам», чтобы им не нужно было собирать кучу документов для получения ребенком социальных услуг. Сегодня можно подать лишь 2 документа – заявление о признании ребенка нуждающимся в данных услугах и медицинскую справку, которая говорит о том, что ему не противопоказано получение услуг в организации социального обслуживания. Все остальные документы запрашиваются в рамках межведомственной комиссии.

Эльмира Игнатьева призвала родителей внимательно заполнять анкету при подаче заявления на предоставление социальных услуг. От того, где будут поставлены «галочки», зависит, какие именно услуги получат дети. Ведь никто, кроме мамы, не знает, нужны ли ребенку, предположим, занятия с логопедом.

– Хочу обратить ваше внимание на то, что все меры соц­поддержки для семей с детьми получают также и семьи с детьми-инвалидами, – закончила своё выступление Эльмира Игнатьева.

По всем интересующим их вопросам родители могут обращаться на сайт ленинградского областного учреждения «Центр социальной защиты населения» www.cszn.info. Там отражены все меры социальной поддержки, новости, изменения в законодательстве.

При возникновении срочного вопроса можно позвонить в единый контактный центр: 8-800-10-000-01. Специалисты, работающие на линии, имеют доступ ко всей базе Ленинградской области, грамотно проконсультируют, а при необходимости передадут информацию сотруднику в Выборгском районе, который свяжется напрямую с заявителем.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области