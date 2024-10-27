Учитель – это призвание!

Есть на земле люди, которые не хотят и не умеют плохо работать. И за какое бы дело они ни брались, всегда стремятся к совершенству. Такой является Марина Константиновна – преподаватель русского языка, литературы, методики преподавания русского языка, влюбленный в свою профессию, в студентов. Открытый и общительный человек, жизнелюб и оптимист.

Буквально со школьной скамьи она определила свое призвание – стать учителем. Многолетний кропотливый труд подтвердил правильность выбора. Марина Константиновна нашла свое место в педагогической деятельности. Вторым домом стало для нее училище – колледж, в творческую жизнь которого она внесла большую лепту.

Вся трудовая жизнь Марины Константиновны Владимировой связана с Гатчинским педагогическим колледжем им.

К.Д. Ушинского. В 1950 году она стала его студенткой. Училась только на «отлично», была старостой группы, хорошо пела, танцевала, играла в студенческом театре. Училище окончила с красным дипломом и поступила в Ленинградский педагогический институт имени Герцена, но через год перевелась на заочное отделение и пошла работать учителем в базовую школу при родном училище.

В 1959 году Марину Константиновну перевели на работу в Гатчинское педагогическое училище, и с тех пор ее жизнь была посвящена подготовке будущих учителей. Одновременно была преподавателем, классным руководителем, пионервожатой, завучем по учебной работе, заведующей педагогической практикой.

С переходом на преподавательскую работу в училище этот талантливый и очень интересный преподаватель включается в экспериментальную работу по программе 1-3 в начальной школе, сотрудничает с кафедрой начального обучения ЛГПИ

им. А.И. Герцена, Ленинградским областным институтом работников образования. Эти связи способствовали творческому росту преподавателей училища и учителей базовой школы. Училище стало центром переподготовки учителей города и района по программе1-3, затем 1-4 и по вариативным программам.

В тридцать лет Марина Константиновна стала отличником народного просвещения. А спустя еще семь лет ей присвоили высокое звание – «Заслуженный учитель школы РСФСР».

Набирая каждый раз новую группу, Марина Константиновна совершала чудо. Очень быстро ее первокурсники становились

настоящими студентами. Она создавала в группе атмосферу дружбы и братства, взаимопомощи, порядочности, развивая у студентов интерес к литературе, театру, искусству. Литературные вечера, встречи с писателями и поэтами, конкурсы, викторины, занятия в кружке литературного творчества, общественная работа – все это, считала Марина Константиновна, нужно ее воспитанникам, а значит, и ей.

Сама большая театралка, она старалась не пропускать ни одну премьеру, возила с собой группы учащихся.

Творчество писателей студенты изучали на экскурсиях по памятным местам, на спектаклях, в театральном музее.

Сколь велико было воспитательное влияние личности преподавателя М.К. Владимировой на учащихся, мы знаем из писем к ней выпускников разных лет, которые отмечают, что именно Марина Константиновна развила у них чувство прекрасного, сформировала здоровый художественный вкус, умение понимать и ценить произведения искусства и литературы.

Человек необычайно высокой культуры, Марина Константиновна прививала вкус своим студентам, неизменно повторяя: «Все первое должно быть лучшим!»

«Посещение концертных залов, театров, филармонии способствовало воспитанию не только профессиональных азов, но и пониманию, что учитель – это прежде всего человек высокого культурного уровня», – пишет Алла Васильева, одна из выпускниц Марины Константиновны.

Ей вторит Снежана Гойда (Рожаева), выпускница 1988 года: «Я всю свою жизнь благодарю Марину Константиновну за то, что мы в те 80-е годы побывали практически во всех театрах Ленинграда, на концертах зарождающегося тогда русского рока, итальянской эстрады, знаменитых отечественных и зарубежных групп. А сколько экскурсий по местам знаменитых писателей и поэтов было организовано для нас этим замечательным преподавателем!»

«Изучение литературы воспитывает особое внимание к слову, формирует умение красиво и образно говорить, – вспоминает преподаватель колледжа Т.С. Сухушина, выпускница 1967 года. – Марина Константиновна предлагала нам учить наизусть стихи, отрывки из литературных произведений и выразительно их рассказывать».

Преподаватель Гатчинского педагогического колледжа, выпускница училища 1979 года Римма Петровна Нерубацкая вспоминает: «Марину Константиновну отличало прекрасное знание литературы. Ее живые, эмоциональные, творческие уроки воспитывали бережное отношение к родному языку и отечественной литературе. Каждого из нас она вела в мир, богатый интеллектуальной жизнью. Знакомила с памятными литературными местами Гатчины и Ленинграда, сопровождала на спектаклях по литературным произведениям. Сумела привить бесконечную любовь к книге, к профессии. Учила воспитывать детей радостью, передавая им и наш оптимизм, жизнелюбие, свежесть восприятия жизни. Интеллигентность, эрудиция, деликатность, грамотная литературная речь – все способствовало нашему профессиональному становлению».

«В педагогическом училище были такие формы работы, как конкурс чтецов, диспуты по обсуждению литературных произведений. На конкурсы приглашались профессиональные чтецы. Работал кружок любителей поэзии. Мы как будущие учителя учились правильно говорить, формировать у себя литературную образную речь», – вспоминает Т.С. Сухушина.

М.К. Владимирова стремилась сделать каждый урок интересным, познавательным, развивала мышление студентов. Каждый ее урок являлся открытым. Отличительные черты занятий, которые она проводила, – последовательное совершенствование активных методов, большая практическая направленность уроков русского языка, методики преподавания, продуманность приемов воздействия на чувства студентов, внимание к художественному тексту, раскрытие творческой индивидуальности писателя, продуманность воспитательных возможностей урока.

Ее уроки всегда были рассчитаны по минутам. Она учила студентов напряженной творческой работе. Это тоже был элемент воспитания: каждый учился бережно относится к рабочему времени, ценить результаты своего труда, труда своих товарищей и преподавателей. Вдохновленные своим любимым преподавателем, студенты вдруг начинали писать сочинения в стихах, стихи обо всем, что видят, что думают, что их беспокоит.

Систематически изучая новейшие достижения педагогической науки, Марина Константиновна пропагандировала их среди преподавателей училища и учителей начальной школы. Конечно же, все новое и интересное она старалась взять на заметку и использовать в своем родном училище. Прекрасно владея словом, проникновенно читая стихи и прозу, владея изумительным музыкальным слухом и голосом, она умела донести до студентов то, что будущий учитель должен владеть связной и четкой речью.

«В нашей группе она преподавала русский язык и литературу, методику преподавания русского языка и чтения, вела уроки чистописания и выразительного чтения. Вспоминается один эпизод занятия: Марина Константиновна исполнила «Письмо Татьяны Онегину» под музыкальное сопровождение на аккордеоне. Мы были поражены!» - пишет выпускница 1988 года Татьяна Толокова (Андреева).

«Никогда не забуду, как она читала Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» Ее уроки были наполнены любовью к русской литературе, которая передавалась и нам», – вспоминает Снежана Гойда.

…У каждого из нас своя тропинка. Проходят годы, и она становится большой дорогой – длиною в жизнь. И очень важно, кто идет рядом, кто открывает человеку окно в этот удивительный мир. Педагог – это призвание!

Сегодня Марина Константиновна Владимирова на заслуженном отдыхе. Ее знают и помнят в нашем колледже и городе как педагога, обладающего высоким профессионализмом, душевной щедростью, творческой активностью и огромной любовью к своим ученикам.

Администрация, преподаватели и совет ветеранов Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского от всего сердца поздравляют Марину Константиновну с замечательной датой. Желаем оставаться мудрой, справедливой, щедрой, доброй, счастливой. Будьте здоровы и жизнерадостны!