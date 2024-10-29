ОДК-Сервис стал участником всероссийской «Недели без турникетов»

Участниками осеннего этапа акции «Неделя без турникетов» стали студенты петербургского Политеха, старшеклассники из 14 школ Гатчины, Гатчинского района и Красносельского района Санкт-Петербурга. Впервые в акции приняли участие учащиеся инженерно-технического класса Гатчинской школы № 12 и воспитанники детского сада № 13.

В музее авиационных двигателей ОДК-Сервис ребята узнали о развитии авиадвигателестроения в Гатчине и увидели 17 видов авиационных двигателей, сервисное обслуживание и ремонт которых проводят специалисты предприятия. Они смогли познакомиться с тем, как организована работа в современных цехах, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

- Рассказывать о востребованных профессиях, развивать интерес к инженерным специальностям, которые будут перспективными и через 10 лет, нужно с детства. Это позволит молодежи в будущем выбрать свой профессиональный путь, а предприятие получит новых высококвалифицированных специалистов, - отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ОДК-Сервис Дмитрий Виноградов.

Осенний этап всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» прошел в ОДК-Сервис с 14 по 18 октября. Ежегодно в рамках акции «Неделя без турникетов» ОДК-Сервис знакомит со своей деятельностью школьников и студентов для привлечения молодых кадров. Также в течение года сотрудники предприятия проводят встречи в школах, рассказывая старшеклассникам о работе завода, востребованных специальностях и возможностях их получения.

В текущем учебном году направления на целевое обучение от ОДК-Сервис получили девять человек. В их числе - три сотрудника предприятия. Они заочно получают высшее образование в государственном университете аэрокосмического приборостроения. Всего в вузах Санкт-Петербурга целевое обучение от ОДК-Сервис проходят 22 студента. По окончании обучения они гарантированно будут трудоустроены на предприятие.