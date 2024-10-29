В Мультицентре сегодня говорили о социальной реабилитации участников СВО

Дискуссионная площадка проводилась в рамках Третьего женского форума «Социальные инициативы женщин в реализации национальных проектов». Открывала мероприятие Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Татьяна Толстова. Модератором площадки выступила Ирина Дрозденко, директор ГАПОУ «Мультицентр трудовой и социальной интеграции», заместитель председателя Союза женщин Ленинградской области по социальной политике, которая рассказала об уникальном кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО, действующем в Ленинградской области.

Также участников дискуссии поприветствовал областной депутат, спецпредставитель Губернатора Ленинградской области по взаимодействию с воинскими частями в зоне специальной военной операции Сергей Мачинский. Он отметил в своем выступлении, что «никогда еще наше государство не заботилось о своих воинах так, как сейчас. Не было такого количества привилегий, льгот, такого количества возможностей вернуться к полноценной мирной жизни. Если говорить о нашем регионе, у нас делается очень много и делается не по приказу, а по зову сердца и души». Он также напомнил собравшимся, что для тех, кто сегодня там, «за ленточкой» самое важное, чтобы их ждали: матери, жены, друзья, близкие, общество. «Когда тебя ждет отец, друзья - это хорошо, но когда тебя ждет жена, мать, любимая - это гораздо важнее, потому что только женщина умеет ТАК ждать. Сила женской любви дает силы и ответственность, чтобы вернуться. Спасибо всем женщинам за то, что ждете, что помните, и продолжайте ждать!» - сказал Сергей Мачинский.

В рамках дискуссии прозвучали также доклады Елены Эльсалиевой, советника Губернатора ЛО по социальной политике и здравоохранению о том, как повышать доверие участников СВО и их близких к оказываемой помощи и поддержке через бережную коммуникацию; Аллы Левиной, руководителя Комитета семей воинов Отечества Ленинградской области о «Роли духовной поддержки матерям и жёнам, понесшим утрату»; Илоны Девятовой, президента благотворительного фонда «Сердце к Сердцу» про «Помощь и поддержку Героев. Непрофессиональный женский взгляд» и Татьяны Догадиной, председателя Женсовета Подпорожского района ЛО на тему «Наша мягкая сила – надежный тыл для бойцов СВО».

Руководитель филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Ленинградской области Сергей Галяев представил присутствующим фотовыставку «Отец Героя».

Завершая обсуждение Ирина Дрозденко призвала всех присутствующих как можно больше рассказывать об имеющихся в Мультицентре программах реабилитации нашим бойцам из Ленинградской области, которые вернулись домой и которым требуется помощь. Также она отметила, что в Мультицентре всегда рады помощи неравнодушных людей, активных общественников, волонтеров, так как работы много и ее хватит на всех.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области