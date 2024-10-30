Александр Дрозденко – детям-героям: «В жизни всегда есть место подвигу»

«Есть такая фраза: «В жизни всегда есть место подвигу». Но когда подвиг совершают люди в детском возрасте или в возрасте ещё достаточно молодом, это важно вдвойне и втройне. Для нас очень важно, что таких детей, кто сегодня имеет внутренний стержень, готовность в критический момент принять очень быстро, единственное правильное решение, в стране очень много. И ваши поступки заслуживают того, чтобы о них все знали», — сказал Александр Дрозденко.

Вместе с главой региона награды вручал сенатор Российской Федерации – представитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области Сергей Перминов.

Дети-герои Ленинградской области:

ЦВЕТКОВ Николай, 14 лет, Тихвинский район, п. Мехбаза

12 апреля 2024 года в 20.00 часов Николай спас тонущую в пруду женщину, бросился в ледяную апрельскую воду, вытащил из водоема тонувшую и помог ей добраться до дома.

ДОБРЫНИН Кирилл, 16 лет, Кировский район, гп. Назия

5 июня 2024 года Кирилл со своими друзьями находился на берегу Ладожского канала в деревне Нижняя Шальдиха Кировского района. Услышав крики о помощи тонувшего подростка, Кирилл бросился в воду и вытащил несовершеннолетнего, до приезда скорой помощи он оказывал ему первую медицинскую помощь.

КОСАРЕВ Максим, 14 лет, ЧУБИКОВ Глеб, 16 лет, Волховский район, г. Волхов

20 июля 2024 года Максим и Глеб гуляли в парке. Увидели, что автобус резко остановился, из него выбежал неизвестный человек, а за ним водитель автобуса. Ребята побежали за нарушителем, задержали его и дождались приезда полиции. Выяснилось, что злоумышленник украл у водителя выручку. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ Стефания, 16 лет, Выборгский район, г. Выборг, и ВОРОБЬЕВА Маргарита, 14 лет, Всеволожский район, п. Бугры

В ночь на 4 января 2024 года около 04 часов утра в доме возник пожар. Стефания и ее двоюродная сестра Маргарита, спавшие на втором этаже, проснулись от едкого запаха гари. При помощи фонарика на телефоне они спустились на 1 этаж, разбудили младшую сестру и двух бабушек, и помогли им эвакуироваться из дома. Благодаря им удалось избежать человеческих жертв.