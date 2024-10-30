«Чтоб не гасла свеча, чтобы наша свеча не погасла...»

Поэтическая часть юбилея «Шхуны» прошла в празднично украшенном фойе, собрав десятки гатчинцев. Через час настроение праздника на высокой волне выплеснулось в зал и продолжилось на юбилейном концерте.

Первым с поэтическим приветствием выступил член совета клуба, режиссер, сценарист Юрий Давыдкин.

А ну, друзья, скорей на борт,

Нам рано возвращаться в порт,

Туда, где нас никто не ждёт и не оценит!

Ведь ждут нас песни и стихи,

Круговорот морских стихий,

А в гавани остались те, кто нам не верит.

Они пищат: «Уж сорок лет,

Вас носит бешенный норд-вест!

Как можно плыть, не зная цель, вам курс неведом!»

А мы: «Всего-то сорок лет!

А после бурь и многих бед,

Мы верим в бешенный успех, в свою победу».

Пусть ноет трус на берегу,

Гитару, рифму сберегу.

Назло волнам, страстям лечу, лица не пряча!

Родная «Шхуна», не скрипи,

К заветной гавани плыви -

Туда, где ждет нас зритель и удача!

Потом, всматриваясь в фотографии на экране, все окунулись в воспоминания. В 1982 году на базе клуба гатчинского завода «Буревестник» поющий поэт Виктор Шутилов организовал клуб авторской песни «Шхуна». В

1984-м клуб получил официальный статус. Но движение в этом направлении началось еще в романтические-туристические

1960-е годы. Начиная с 19 лет, Виктор Шутилов неоднократно становился лауреатом конкурсов районного, республиканского и союзного уровня. Осенью 1968 года он вошел в двадцатку лучших бардов Советского Союза, которые приняли участие в большом турне по стране с программой «Возьмемся за руки, друзья!».

Виктора Шутилова и команду его «Шхуны» любили и ждали на городских и районных мероприятиях, их песни подхватывали и пели на концертах. Эти песни исполняют и сегодня.

Время идет. И новые авторы-исполнители откликаются на события сегодняшнего дня и свои душевные порывы новыми песнями.

Юбилейный концерт открыл сын Виктора Алексеевича – Сергей Шутилов. В прошлом году, в день памяти отца, Сергей давал концерт на его родине в Камышине. На юбилее он исполнил известные песни отца - «Свеча» и «Тот день», а также свою песню - «Солнце плещется в реке».

Много лет в Гатчине проходил конкурс авторской песни «Гатчинская песенная весна» – это тоже страница истории «Шхуны». Впервые конкурс был организован в 1996 году и был посвящен 200-летию Гатчины. У истоков «Гатчинской песенной весны» вместе с Виктором Шутиловым стоял гатчинский музыкант, поэт и композитор Николай Терентьев. Из года в год конкурс стабильно собирал около полусотни исполнителей авторской песни и авторов-исполнителей от 7 до 70 лет. Это были люди разных профессий. Причем, половина – дебютанты. Конкурсный концерт длился более трех часов, во время которого жюри оценивало отдельно слова, музыку, исполнение и песню в целом.

В числе лауреатов конкурса был Алексей Андреенко, который выступил на юбилее с песней «Бесконечность».

Украшением юбилейного вечера стала Светлана Шуршилина. Талантливый поэт и композитор, обаятельный человек, постоянно находящийся в творческом поиске. Светлана родилась в семье программистов, училась в физико-математической школе, потом институт... Казалось бы, все должно быть связано с точными науками. Но ее тянуло к стихам и музыке. И теперь она регулярно радует своих поклонников новыми песнями. Не был исключением и юбилейный вечер.

Светлана выступила с премьерой песен - «Запомни меня» (слова Натальи Чёрной, музыка Светланы Шуршилиной) и «Шла в гости Лера...» (слова и музыка Светланы Шуршилиной).

Клуб «Шхуна» не раз становился площадкой, где создавались интересные творческие проекты. На юбилее свое творчество представили Анна Журавко и Алексей Андрианов - арт-проект «ОКОЁМ».

Участник фестиваля «Рок-ОполЧение» и других ярких проектов, автор-исполнитель, художник, писатель Михаил Волков посвятил свое выступление основателю клуба Виктору Шутилову. В исполненных на юбилее песнях прозвучали злободневные социальные темы.

В концерте приняли участие самые опытные и заслуженные участники клуба – авторы-исполнители Ирина Садковская, Вано Гукасов, Юрий Щукин, яркий самобытный музыкант, давний друг «Шхуны» Алексей Югин и впервые выступавший на шхуновском концерте виртуоз-импровизатор Сергей Мазур.

Какой же юбилей без гостей! В разные годы на сцене ЦТЮ выступали и работали в жюри легендарный Юрий Кукин, Борис Полоскин, Александр Лепехин, Виктор Соколов, Геннадий Старков. В этот раз шхуновцев тепло поздравляли друзья-единомышленники из петербургских клубов песни «Восток» и «Меридиан». А от гатчинского «АРТ-КАФЕ» приветствовал неутомимый патриот нашего города Евгений Ужинский.

Проходят годы… Клуб меняется. Теперь у «Шхуны» есть свой совет клуба, чат, страничка в соцсети. Кроме двух больших ежегодных концертов на сцене ЦТЮ, каждый месяц в кабинете №60 проходят камерные концерты отдельных участников клуба.

Сейчас клуб возглавляет сын Виктора Алексеевича – Алексей. Он поблагодарил участников, зрителей и всех, кто помог в организации юбилейного концерта и исполнил песни из репертуара своей группы «АVTOR+«ATA».

Со значимой датой шхуновцев тепло поздравила художественный руководитель Центра творчества юных Ольга Куракова. В честь юбилея от комитета культуры и туризма Гатчинского района и Центра творчества юных клубу авторской песни был вручен сертификат на покупку гитары. Участникам-шхуновцам и поющим гостям на память о юбилейном концерте были преподнесены благодарственные письма.

В финале Ирина Садковская и ее сын Владимир Эйхвальд исполнили песню Виктора Шутилова «Вдоль каналов». А затем зазвучал гимн клуба авторской песни «Шхуна»: по традиции его пели все - и музыканты, и слушатели.

В юбилейный год у шхуновцев запланировано еще много творческих встреч и концертов. Следите за афишами ЦТЮ.

Татьяна Можаева