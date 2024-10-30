Дайте позвонить, а то так денег хочется…

28 октября в УМВД России по Гатчинскому району обратился 57-летний житель Гатчины, работающий охранником в частном предприятии. Поздно вечером на Соборной к нему подошел молодой человек по имени Андрей и попросил у него смартфон, чтобы позвонить супруге. Охранник отдал ему свой мобильник, после чего Андрей ушел в неизвестном направлении и не вернулся. Впоследствии потерпевший обнаружил еще и списание денег со своей банковской карты в размере 5 000 рублей. Полиция проводит проверку.