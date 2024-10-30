Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое ГП

31.10.2024 с 10:00 до 17:00

д. Мины, ул. Краснофлотская  

 

Пудостьское СП

31.10.2024 с 10:00 до 17:00

П. Терволово                    

 

Новосветское СП

31.10.2024 с 10:00 до 18:00

п. Новый Свет (частично)                           

 

Сяськелевское СП

31.10.2024 с 10:00 до 18:00

д.Сяськелево (частично)

 

Гатчина

31.10.2024 с 10:00 до 18:00

Нано-Центр в г. Гатчина. Возможны кратковременные отключения для перевода нагрузок в указанный промежуток времени.              

 

Кобринское СП

31.10.2024 с 10:00 до 18:00

д.Покровка                        

 

Большеколпанское СП

31.10.2024 с 09:30 до 18:00

д.Большие Колпаны (частично)              

 

Рождественское СП

31.10.2024 с 09:00 до 18:00

Рождествено (частично)