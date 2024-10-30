Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 31 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП
31.10.2024 с 10:00 до 17:00
д. Мины, ул. Краснофлотская
Пудостьское СП
31.10.2024 с 10:00 до 17:00
П. Терволово
Новосветское СП
31.10.2024 с 10:00 до 18:00
п. Новый Свет (частично)
Сяськелевское СП
31.10.2024 с 10:00 до 18:00
д.Сяськелево (частично)
Гатчина
31.10.2024 с 10:00 до 18:00
Нано-Центр в г. Гатчина. Возможны кратковременные отключения для перевода нагрузок в указанный промежуток времени.
Кобринское СП
31.10.2024 с 10:00 до 18:00
д.Покровка
Большеколпанское СП
31.10.2024 с 09:30 до 18:00
д.Большие Колпаны (частично)
Рождественское СП
31.10.2024 с 09:00 до 18:00
Рождествено (частично)
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