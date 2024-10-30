Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 31 октября

Как сделать хорошую детскую площадку, если пространства под нее нет, а средства не предусмотрены? Задачу «с двумя неизвестными» – где взять самый важный ресурс: землю и деньги – может решить только волшебник. Ну, или депутат Законодательного собрания Ленинградской области.