Молодежь черпает силу в «Знании»

Марафон «Знание.Первые» стартует в День народного единства 4 ноября. В этот день можно принять участие в марафоне можно очно, оно пройдет в московском «Манеже». На центральной площадке марафона в Москве выступят: заместитель Руководителя Администрации Президента РФ — пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский, Министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков, пехотинец 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ВМФ России, участник программы «Время героев», Герой Российской Федерации Владислав Головин (Струна), теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв, военные корреспонденты ВГТРК Андрей Руденко и Николай Долгачёв.

Для онлайн-аудитории будет доступна трансляция на сайте Общества «Знание» и в официальной группе просветительской организации во ВКонтакте.

Перед молодежью выступят политические деятели, известные журналисты, популярные блогеры, авторитетные ученые и представители культуры. Темой выступлений станут возможности, которые доступны российской молодежи в учебе, карьере и творческой самореализации.

Впервые в истории марафона состоятся дебаты с искусственным интеллектом, в них примет участие профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Вячеслав Дубынин. Он обсудит с ИИ такие фундаментальные темы, как свобода воли, мораль, сознание, искусство.

Регистрация участников доступна по ссылке https://marathon.znanierussia.ru/ до 30 октября.