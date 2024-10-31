«Давайте радовать себя, придумывать сюрпризы…»

На афише значилось «Александр Павлович и его друзья». Презентация нового сборника стихов «Крик канюка» собрала в гостеприимном зале «Купринки» многочисленных друзей и ценителей творчества Александра Ладурова.

- Осень – не только время поэтов, но и пора подведения итогов, – начал творческую встречу Александр Ладуров. - Также традиционно на Руси осень – пора праздников. Таких, например, как день рождения. День рождения нового сборника стихов.

Необычное название книги «Крик канюка» поэт, со свойственным ему народным юмором, объяснил следующим образом:

- Тем, кто хорошо знаком с моим творчеством, думаю, не надо напоминать, что поэзия моя, в значительной своей части, носит хищный наступательный характер. Но у меня не хватает наглости именовать себя гордым орлом или ястребом. Поэтому выбрал птицу попроще - канюк. Что делает канюк? Канючит, конечно. Увы, такова реальность для современного российского поэта и поэзии вообще.

«Крик канюка» - девятый сборник стихов Александра Ладурова. Все они были представлены присутствующим. Начиная от первой книжечки «Конфетти», небольшого формата, изданной на серой недорогой бумаге, заканчивая последней на сегодня, великолепно оформленной книгой в твердой обложке.

Организатор и вдохновитель мероприятия поблагодарил за гостеприимство заместителя директора библиотеки им. Куприна Ларису Кузьмичеву.

- Что хотелось бы отметить в характере Александра Ладурова, так это его объединяющую энергетику. Надеюсь, что вам удастся с вашей энергией перевернуть творческую и поэтическую жизнь Гатчины, объединить всех нас, и мы проведем такую же встречу, где соберутся поэты Гатчины и района - разных поколений, поэтических вкусов и мировоззрений, - сказала Лариса Алексеевна.

Следующей на импровизированную сцену вышла руководитель гатчинского издательства «Княгиня Ольга» Ольга Багмет:

- Нашему издательству чуть больше года. И, когда я открыла его, одним из первых авторов стал Александр Павлович. С его поэзией я была знакома и раньше. Очень приятный в общении человек. Умный, с замечательным чувством юмора. Надеюсь, что наше с ним сотрудничество продолжится.

Александр Ладуров коротко рассказал о себе. Родился в 1960 году на Алтае. Службу в Вооружённых силах окончил в 2010 году. Писать начал с 2000 года.

- Как говорится, лень – двигатель прогресса. Если не считать робких школьных стихов, поэзией я не занимался и даже не думал об этом. Но 25 лет назад нужно было поздравить с днём рождения бабушку жены. Идти покупать открытку с дежурным текстом поздравления было лень. А что, если набросать несколько строк самому? Попробовал, получилось вроде не плохо. Дальше – больше, - поделился воспоминаниями Александр Ладуров.

Как водится, в начале пути начинающего поэта ждали непонимание и жесткая критика со стороны более опытных товарищей. Но желание доказать свое право на место под поэтическим солнцем, плюс неуемная энергия и талант взяли свое. Александр Ладуров - активный участник ЛИТО «Меридиан», о чем с большой теплотой вспоминала Евгения Васильевна Ботова, старейший библиотекарь «Купринки» и руководитель знаменитого гатчинского объединения литераторов. Организаторские способности отставного майора Ладурова сказались в том, что в 2015-м он провел региональный музыкально-поэтический фестиваль «Вдохновение».

В 2018-2019 гг. вел авторский музыкально-поэтический проект «Калейдоскоп творческой души» в библиотеке им. Куприна. С 2019 года в Пушкинской библиотеке организовал вместе с поэтом Дарьей Петровой проект «СТИХ и Я в Гатчине». На базе Дворца молодежи им образован авторский музыкально-поэтический проект «Мозаика творческих порывов».

- Творчество – всегда и обязательно нечто новое, то, чего не существовало раньше! - утверждает поэт Ладуров. – Создавать новое, творить, как бы это ни звучало пафосно, высшее предназначение поэта!

На протяжении без малого двух часов в стенах «Купринки» декламировались стихи, звучали музыка и песни. Философская лирика Аурелии Мидой, Геннадия Жиглова и других приглашенных поэтов гармонично сочетались с вальсами замечательного композитора Ивана Радюкевича. Гитарные аккорды Дмитрия Ладурова и экзотические по нынешним временам гусли под руками специального гостя вечера Светланы Виноградовой создали ту самую душевную и дружескую атмосферу, к которой и стремился организатор мероприятия.

Гражданская лирика занимает особое место в творчестве гатчинского поэта и его друзей. Сегодняшняя непростая реальность настойчиво стучится в сердца и души авторов. Выступление Равиля Галиева, у которого в прошлом году сын погиб на СВО, и Галины Добролюбовой, чей сын тоже участник боевых действий, никого из присутствующих не оставили равнодушным.

Послевкусие от творческого вечера поэта Александра Ладурова можно сформулировать так: несмотря на все трудности и испытания, выпадающие на долю человека, нам жизненно необходимо сохранять оптимизм и веру в лучшее. Может быть, источник неутомимой энергии поэта в том, что он - отец пятерых детей и дедушка пятерых внуков. Неустанное движение, стремление создавать, творить нечто новое - жизненное кредо Александра Ладурова.

Андрей Павленко