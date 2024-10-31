Как оформить недвижимость: ответы на все вопросы в одном сервисе Росреестра

Ответы на все эти вопросы можно получить самостоятельно, воспользовавшись сервисом «Жизненные ситуации» на сайте Росреестра. Этот сервис расположен в разделе «Услуги и сервисы» -> «Электронные услуги и сервисы» -> «Жизненные ситуации». Для этого нужно зайти на сайт https://rosreestr.gov.ru/eservices/services/life_situation/ и заполнить небольшую анкету, выбирая подходящие варианты ответов.

На основании полученных ответов сервис сформирует перечень необходимых документов, который можно сохранить, распечатать или отправить в нужный ресурс.

«Сервис поможет гражданам самостоятельно узнать информацию о пакете документов, необходимых для осуществления той или иной сделки с недвижимостью: дарение, купля-продажа, наследование, ипотека, внесение изменений в ЕГРН в любое время не выходя из дома. Там же можно узнать о сроках оказания услуг, размере государственной пошлины, способах направления документов и многое другое», - отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Ленинградской области Наталья Кислицына.