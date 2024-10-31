Ленобласть создает «Архив героев»

Принять участие в проекте и передавать в Архив личные документы, воспоминания, дневники, фотографии и другие документы могут ветераны, сослуживцы героев, члены семей погибших, участников СВО.

Проект «Архив героев» стартовал в рамках реализации соглашения между Росархивом и государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», а также соглашения о взаимодействии между государственным казенным учреждением «Ленинградский областной государственный архив в г. Выборге» и филиалом Фонда «Защитники Отечества» по Ленинградской области.

Подробная информация и инструкция, как передать документы в Архив, опубликована на сайте учреждения https://archiveslo.ru/news/575951981.