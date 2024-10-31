Награды гатчинских мастеров сферы услуг и торговли

VI Форум потребительского рынка Ленобласти «Мой бизнес – моя профессия» прошел 25 октября в Кудрово в торгово-развлекательном центре «Мега Дыбенко». По традиции форум собрал представителей бизнес-сообщества региона, предпринимателей и руководителей торговых предприятий, кафе и ресторанов, представителей органов власти и институтов развития малого и среднего бизнеса, экспертов.

На торжественном открытии участников мероприятия приветствовала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, заместитель главы администрации Всеволожского района Анна Комарницкая.

На деловых сессиях обсуждались вопросы использования цифровых инноваций для роста продаж, различные аспекты интернет-торговли, брендирование. В качестве спикеров на сессиях выступили: председатель областного комитета по развитию малого и среднего бизнеса Светлана Нерушай, директор фонда поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области Вадим Аверин, руководитель Управления социальных коммуникаций и взаимодействия с регионами АНО ДВД «Россия» Ирина Теслева, дизайнер эксклюзивной одежды Екатерина Андержанова, а также эксперты в сфере IT, цифрового развития, маркетинга, рекламы, ритейла и другие.

Пленарное заседание форума было посвящено теме будущего потребительского рынка. Специальным гостем программы стал мульти-предприниматель, ресторатор Павел Крупин – основатель стритфуда VЛАVAШЕ. Он поделился своим опытом бизнес-роста – от одной точки уличного кафе до федеральной сети общепита, через провалы и ошибки.

Помимо обмена опытом, обсуждения проблем и мер поддержки малого бизнеса, участники форума получили массу положительных эмоций и полезных навыков на мастер-классах. Предприниматели изучили секреты альтернативных способов заваривания кофе и рецепт приготовления песочной корзиночки с манго и кремом «Бейлис», научились приемам визуальной коррекции нестандартных фигур «от кутюр по-русски», узнали, какие детские прически нынче в моде, как изготовить изящное украшение вместо букета невесты.

Но самой эмоциональной и захватывающей частью программы стал, конечно, традиционный конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка». В этот день на форуме состоялись финальные соревнования в шести номинациях: за звание лучшего из лучших боролись бариста, кондитеры, бармены, дизайнеры одежды, флористы и детские парикмахеры. Конкурс на звание лучшего продавца-консультанта, лучшего кассира и лучшего продавца автолавки состоялся накануне.

Награждение победителей и призеров конкурса прошло на торжественной церемонии закрытия форума. Представители Гатчинского муниципального округа стали призерами соревнований в четырех номинациях.

Мастер салона красоты «Акцент» Ольга Петрова заняла второе место в номинации «Лучший детский парикмахер».

Кристина Топина стала третьей в номинации «Лучший флорист», а предприниматель Екатерина Ярославцева получила грамоту за композицию «Свадебный букет».

В номинации «Лучший кассир» на второе место вышла Наталья Костыгина, представлявшая магазин сети «Как сыр в масле» (ИП А.С. Свердлин). Третье место в категории «Лучший продавец-консультант» заняла сотрудница гипермаркета «О`Кей» Наталья Ганичева.

Конкурс проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» для поддержки предпринимателей и самозанятых граждан. Победители и призеры получили денежные призы.

Помимо конкурса на звание лучших по профессии и насыщенной деловой программы на форуме работала ярмарка изделий мастеров Ленинградской области, где было представлено творчество местных умельцев – от украшений до шедевров кулинарии. На выставке региональных брендов Гатчинский округ представляли Промкомбинат и резидент бизнес-инкубатора в Тайцах Мария Горячева.

Екатерина Дзюба