Первая академическая гимназия города Гатчины отметила 30-летие

Первого сентября 1994 года, в преддверии Дня города, гатчинцы получили в подарок новую школу. На базе Политехнического лицея №33 распахнуло свои двери Негосударственное образовательное учреждение «Первая академическая гимназия г. Гатчины», вдохновителями и организаторами которого стали доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии естественных наук, заслуженный учитель Российской Федерации Роман Наумович Авербух и заслуженный учитель России Петр Васильевич Булкин.

Основой концепции развития образовательного учреждения стали личностный подход к каждому ребенку и дифференцированное обучение. Возможно, именно это педагогическое решение и привлекло внимание родителей первых 28 гимназистов. Это был весьма смелый и решительный шаг - отдать своих детей не в государственную школу с устоявшимися традициями и налаженным механизмом обучения, а в частную гимназию с неизвестными перспективами. Сейчас первые выпускники уже взрослые, уверенные в себе люди, получившие хорошее образование и профессию.

С годами гимназия динамично росла и развивалась. Углубленное изучение английского языка, введение второго иностранного – французского, расширение блока предметов художественно-эстетического направления факультативными курсами и кружками привлекло внимание гатчинцев, и состав гимназистов начал увеличиваться. В 1995-1996 гг. было уже восемь классов. А в 1999 году 12 человек стали первыми выпускниками Первой академической гимназии.

В гимназии учились и учатся дети, которыми по праву может гордиться Гатчина и Ленинградская область. Среди них золотые и серебряные медалисты, 100-бальники и хорошисты. Десять лет назад Первая академическая гимназия г. Гатчины вошла в число лауреатов конкурса «100 лучших школ России» в номинации «100 лучших гимназий России».

Сегодня жизнь гимназистов с первого по одиннадцатый класс по-настоящему наполнена увлекательными событиями. Многообразие конкурсов, выставок, соревнований позволяет учащимся продемонстрировать свои способности. В родных стенах во внеурочное время гимназисты могут заниматься в разнообразных кружках и на факультативах.

Нынешние гимназисты стараются одерживать победы и в интеллектуальных соревнованиях. За их успехами стоит не только собственная целеустремленность, но и поддержка родителей и, конечно, терпение, внимание и труд учителей. А учителя гимназии считают главным своим достижением стопроцентное поступление выпускников в ведущие вузы. И это настоящая награда за внимание, терпение и нелегкий учительский труд.

Тридцатилетний юбилей Первой академической гимназии отмечали в октябре в большом зале Центра творчества юных города Гатчины. Зал был полон. На празднике собрались педагоги и сотрудники гимназии, ученики и их родители, выпускники разных лет и друзья. Многие пришли семьями с будущими первоклассниками. В первом ряду сидели почетные гости, ветераны педагогического труда и преподаватели, работающие в гимназии с первых лет.

Все обменивались поздравлениями, дарили цветы и творческие подарки. С благодарностью выступили представители родительских комитетов классов. Особенно торжественной была церемония награждения коллектива гимназии – под громкие аплодисменты памятные награды вручили абсолютно всем! Подарки по случаю юбилея получили и гимназисты – билеты в кино.

Татьяна Можаева