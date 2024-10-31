Цветочный грабитель

26 октября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась сотрудница оранжерейной лавки Гатчинского дворца. Около пяти вечера в субботу в цветочный магазин на Красноармейском проспекте зашел молодой человек и заказал букет. Пока цветочница подсчитывала стоимость, он схватил букет с прилавка и выбежал вон из магазина. Продавец побежала следом, кричала, чтоб вернул цветы, но грабителя и след простыл. На вид мужчине 35 лет, худой, в белом свитере с рисунком и синих джинсах.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.