Творческие занятия в музее Гатчины

В воскресенье, 27 октября, в музее города Гатчины прошло музейное занятие «Пёстрые коврики» для детей от пяти лет. Ребята первым делом познакомились с методистом музея Дианой Витальевной Пальц, которая организует и проводит такие мероприятия. А потом совершили путешествие по музею и …во времени. Слушали и разглядывали предметы быта прошлых веков: лапти, ступу, рубель, косу, захват и глиняные горшки для печи.

Музейное занятие проходит в специально оборудованном для творчества кабинете – очень уютном и тоже с небольшими экспонатами. Ребята узнали о деталях древних домов: из чего сделаны, как были украшены. И плавно заговорили о ковриках, которые шили из разных лоскутков ткани. Сначала вдохновились примерами, а затем перешли к выполнению творческого задания.

Ребятам раздали краски и бумагу для создания своих собственных ковриков. Каждый выбирал для себя подходящий цвет и технику рисования. Учились пользоваться специальными штампами для украшения изделий. Между делом общались и слушали пословицы. А в завершении сыграли в игру «Колечко», которая еще больше всех развеселила.

Итоговые работы получились очень разные. За старания каждый участник музейного занятия получил небольшой подарок в виде фигурной стирательной резинки - для их будущих творческих работ.

- Задача музейных занятий - познакомить детей с экспозицией через игровую форму. Такие мероприятия помогают воспринимать музей с интересом, а не со скукой. К тому же это воспитывает любовь к малой родине и развивает творческое мышление, рассказала Диана Пальц.

А еще такие занятия проходят не только на каникулах и не только для детей. Жители любого возраста могут найти для себя мероприятие в Музее Гатчины, которые проходят каждые выходные. Главное – следить за расписанием и иметь желание познавать и творить.

Вероника Токарева