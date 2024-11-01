Добрые дела

1 ноября губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко исполняется 60 лет. Мы знаем его как опытного и требовательного руководителя, который более 10 лет возглавляет 47-й регион. Однако за этим образом стоит человек с ярким характером и увлечениями, которые часто остаются «за кадром». Какой Александр Юрьевич «без галстука»? С этим вопросом мы обратились к его супруге – Ирине Дрозденко. Она не только его близкий человек, но и талантливая рассказчица, посвятившая сразу несколько эссе их семейной жизни.