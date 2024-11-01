Добрые дела
Волонтеры Российского Детского Фонда ведут работу по поддержке не только жителей освобожденных территорий, Курской области, но и военнослужащих ВС РФ. Газета "Восточный берег" представляет интервью с нашим земляком Денисом Уродничем об объединении, неравнодушии и благих делах.
Рубрики: Общество
Видео Г. Ожегов
Монтаж О. Бабенков
Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области
#вместе_сила
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.