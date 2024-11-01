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Добрые дела

Волонтеры Российского Детского Фонда ведут работу по поддержке не только жителей освобожденных территорий, Курской области, но и военнослужащих ВС РФ. Газета "Восточный берег" представляет интервью с нашим земляком Денисом Уродничем об объединении, неравнодушии и благих делах.

Рубрики:  Общество

Видео Г. Ожегов 

Монтаж О. Бабенков

Проект реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области 

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