«Гатчинская азбука Куприна»: город глазами Всероссийского гатчинского жителя

«Гатчинская азбука Куприна» — это своего рода путеводитель по Гатчине: книга о городе, каким его мог видеть писатель, о приметах и особенностях того времени.

- Можно сказать, что эта книга родилась из практического опыта встреч с нашими читателями, - говорит писатель и библиотекарь «Купринки» Анна Смерчек. - Конечно, наша библиотека в основном для взрослых, но к нам часто приходят и малыши. И каждого из них уже на пороге библиотеки знакомят с писателем Александром Куприным: кто он такой, почему библиотека носит его имя, где он жил, что писал, как его имя связано с нашим городом.

По словам Анны, за несколько лет общения с юными читателями накопилось много материала для этой книги.

- С одной стороны, это сведения по биографии и творчеству Куприна, с другой — информация о том, какой была Гатчина в начале ХХ века, когда он здесь жил, - говорит автор. - Также для меня было важно понять, как подать материал, как его сгруппировать, чтобы это было действительно интересно. Я пыталась ответить на вопрос, что в той эпохе вызывает интерес, а что - непонимание. Современному подростку, да и взрослому, довольно сложно себе представить, как выглядел город сто лет назад, какой была жизнь тогда.

Один из главных героев книги, Александр Иванович Куприн, возможно, сам по себе лучший экскурсовод по Гатчине из всех возможных. Он был, как сейчас говорят, очень активным горожанином, вовлеченным в жизнь города, хорошо знающим его географию и местных жителей.

- В своей работе мы опирались исключительно на открытые источники, не прибегая к исследовательской работе, - говорит Анна Смерчек. - Главным для нас было привлечь внимание и интерес к этой теме подрастающего поколения. Для этого я старалась по максимуму использовать детские воспоминания дочери писателя, Ксении Куприной, которыми она щедро делится в своей автобиографической книге.

«Гатчинская азбука Куприна» рассказывает о Гатчине, какой ее видел Александр Куп-рин, проживший здесь с 1911 до 1919 года. Читая книгу, можно вместе с Александром Ивановичем прогуляться по старинным гатчинским улицам, а значит, увидеть самое интересное. Жизнь у Куприна была очень насыщенной. Он был очень любознательным, жадным до впечатлений человеком, живо интересующимся всем, что происходило в городе.

С этой книгой можно проложить разные «маршруты» по городу и узнать, как изменилась Гатчина за последние сто лет. Можно вместе с Куприным зайти в его дом и познакомиться с его гостями, можно заглянуть в старинный кинотеатр, цирк или трактир, удивиться, почему в городе нет автомобилей, прокатиться на извозчике, полетать над городом на аэроплане «Фарман», вдохнуть запах знаменитой гатчинской сирени. Книга также дает представления о технических новинках того времени, о бытовой стороне той жизни, о семейном укладе, что тоже немаловажно.

Как рассказала Анна Смерчек, сначала «Гатчинская азбука Куприна» была задумана как детская, но постепенно формат книги поменялся. Сейчас, как заметил кто-то в отзывах о ней, она для тех, кому от 9 до 99 лет. Иными словами, эта книга предназначена как для детей, так и для взрослых, которые не растеряли любопытства и интереса к жизни, которые согласны с Александром Куприным в том, что «Чудная штука – эта жизнь!».

Авторы книги решили оформить собранные сведения в формате азбуки – привычном и удобном для читателя. Книга написана легким, понятным для юного читателя языком. На полях дана более сухая, справочная информация о предмете статьи – специально для взрослых. Небольшие главы «Азбуки» необязательно читать по порядку. При этом в книге используется система перекрестных ссылок от главы к главе - для более объемного восприятия информации.

В «Гатчинской азбуке Куп-рина» — более 50 графических иллюстраций, которые выполнил гатчинский дизайнер и режиссер Максим Колесников. Как говорит Анна Смерчек, выбор иллюстратора для книги перед ней не стоял: Максим уже много лет занимается переосмыслением творчества Куприна и, параллельно, графикой.

- Я не профессиональный иллюстратор — в том смысле, что у меня нет профессионального художественного образования, - признается Максим Колесников. - Я просто рисую для себя, занимаюсь полиграфическим дизайном, люблю книги и книжную иллюстрацию. Рисую последние десять лет, и в этом, наверное, выражается мое еще детское желание визуализировать какие-то внутренние ощущения, в частности, от Гатчины. Эта книга стала для меня первым проектом, в котором множество моих иллюстраций были объединены под одной обложкой. Проект книги мне очень понравился — она действительно необычная. Да и сам Куприн мне очень интересен как невероятно многогранная личность, человек с большим чувством юмора, с большой иронией относившийся к своему статусу «главного российского писателя» 1910-х годов и Всероссийского гатчинского жителя. И мне хотелось вот эту его иронию, легкость на подъем, легкость отношения к жизни и восприятия тяжелого в ней отразить в иллюстрациях...

Авторы «Гатчинской азбуки Куприна» выражают благодарность всем, кто был причастен к рождению этой книги.

- Я очень благодарна библиотеке им. А.И. Куприна — без нее и всестороннего развития в ее стенах купринской темы эта книга бы не состоялась, - говорит Анна Смерчек. - Благодарю Наталью Викторовну Юронен за идеи, за собранные материалы, за внимание к нашей книге, консультации и поддержку.

Остается добавить, что «Гатчинская азбука Куприна» выпущена издательством «Княгиня Ольга», которым руководит Ольга Багмет. И это тот нечастый и прекрасный случай, когда издатель становится одним из соавторов книги, очень бережно и со вкусом подготовив ее к публикации.

«Гатчинская азбука Куприна» уже живет в гатчинской библиотеке им. А.И. Куприна, в музее-усадьбе П.Е. Щербова и в музее города Гатчины. А еще эта книга начала свое путешествие по России, отправившись на родину Александра Ивановича в город Наровчат Пензенской области, где вот уже много лет действует литературно-мемориальный музей писателя.

Юлия Лысанюк