Гатчинцы написали этнографический диктант

Сегодня, 1 ноября, в Гатчине в киноконцертном зале «Победа» на площадке Штаба общественной поддержке партии «Единая Россия» в Ленинградской области этнографический диктант писали школьники. Большая группа учеников 8–10 классов Гатчинской школы №11 разместилась в двух залах. При регистрации каждый из них получил бланк для ответов и бланк самоконтроля. После этого начался отсчет времени.

Задания диктанта состоят из 20 общефедеральных вопросов для участников до 16 лет. У участников старше 16 лет появляются дополнительные 10 вопросов, уникальных для каждого субъекта федерации.

Впервые в разработке вопросов приняли участие все желающие. Самые интересные и оригинальные вопросы вошли в федеральную часть диктанта.

Опрос школьников-участников диктанта показал, что для них основная мотивация – возможность улучшить оценку по географии. Половина детей к диктанту специально не готовилась: одни полагались на полученные в школе знания и хвалили учителя по географии Марину Геннадьевну Львовскую, другие объясняли, что здесь главное - участие.

Время прохождения диктанта – 45 минут. И в Гатчине первая четверка школьников сдала ответы через пять минут.

Среди тех, кто участвует в диктанте не первый раз, проявляет особый интерес к географии и истории и ответственно подходит к подготовке – ученицы 10 класса Саша Жолтикова, Ангелина Сухова и Полина Буданцева. У Полины на подготовку к диктанту ушел месяц, а на ответы – около 10 минут. Девочки отметили, что по географии имеют хорошие оценки, и вопросы для них были не трудные.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Правильные ответы на вопросы будут опубликованы на сайте диктанта до 13 ноября.

А пока до 8 ноября пройти диктант могут все жалеющие на официальном сайте акции: www.miretno.ru.

Татьяна Можаева