Колокольный звон – музыка верующей души

На подворье Покровского собора для многочисленных слушателей и ценителей этого искусства звучали канонические колокольные звоны и импровизации в исполнении звонарей из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Карелии. На двух передвижных звонницах исполнялись звоны Псково-Печорского монастыря, ростовской традиции, ионафановский, карельский и другие звоны.

Фестивалю «Истоки» – пять лет, организован он петербургским храмом во имя иконы Божией Матери «Державная», и Гатчина все пять лет является неизменным местом проведения фестиваля – по благословению епископа Гатчинского и Лужского Митрофана. Как рассказал художественный руководитель фестиваля «Истоки» протоиерей Дмитрий Кулигин, октябрь выбран не случайно для проведения мероприятия в столице Ленинградской области: в Гатчине есть замечательный праздник – день памяти перенесения гатчинских святынь, с крестным ходом, и фестиваль приурочен к этому событию.

Где учатся на звонарей? Специальной школы колокольного мастерства не существует. Как объяснил Дмитрий Кулигин, звонарем может быть «тот, кто имеет горение в душе. Была бы вера и желание! Ну, еще, конечно, хорошо бы обладать чувством ритма».

На фестивале «Истоки» выступали настоящие мастера колокольного звона. Один из них – гатчинский звонарь Кирилл Градович, коренной житель Гатчины, прихожанин Покровского собора. Он принимал непосредственное участие в оборудовании колокольни нового храма в честь входа Господня в Иерусалим в Новом Свете. Искусством колокольного звона он овладел в монастыре на Валааме, где провел семь лет в качестве послушника.

Кирилл Андреевич уверен: чтобы хорошо звонить, необязательно быть виртуозом – у человека должна быть молитва и желание, тогда возникает синергия – сочетание человеческой энергии и божией.

- Звонарь должен помочь открыться колоколам! – убежден Кирилл Градович. – Православные традиции уходят в вечность, и недаром считается, что колокольный звон имеет магическую силу. Я на себе это прочувствовал, когда жил в монастыре: не обладая богатырским здоровьем, за все семь лет, пока звонил на Валааме, я ни разу ничем не заболел!

Как рассказал Кирилл Андреевич, на колокольнях Павловского и Покровского собора в Гатчине – электронные звонари, и переключить их в ручной режим невозможно. Однако и у электроники есть свои преимущества: прежде всего, это стабильность.

- Если звонить возьмется человек, далекий от православной культуры, получится только хаос, и это гораздо хуже электроники, – считает Кирилл Градович. – Мне предложили обучать колокольному звону желающих. Идея хорошая, потенциально, в Суйде есть учебная колокольная звонница. Возможно, если при каждом храме будет человек пять звонарей, электронный ресурс удастся заменить на живой.

…Певческая программа фестиваля была посвящена древним песнопениям – исконно русскому знаменному распеву, который появился, когда жили такие северо-западные святые, как Сергий Радонежский, Александр Свирский, Мартирий Зеленецкий, Варлаам Хутынский. Также звучали и распевы других православных культур – византийский, сербский. В этот день в духовно-просветительском центре Покровского собора выступали коллективы из Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, второй год подряд ради гатчинского мероприятия на фестиваль приехал хор Валаамского монастыря из Москвы – народный хор любителей молитвы Валаамской.

Екатерина Дзюба