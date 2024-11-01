Наш. Мой. Свой

– Ирина Григорьевна, как бы вы описали Александра Юрьевича в домашней обстановке?

– В семье Александр в первую очередь – любящий муж и заботливый отец. Он так трогательно относится к любой бытовой просьбе, что практически никогда не приходится напоминать! Он сам видит, какая помощь нужна по дому и хозяйству, и спокойно всё ремонтирует и приводит в порядок. Для Саши не является принципиальным, мужская это работа или нет, он берётся и делает, вопреки моим смущённым комментариям, что я закончу работать и всё сделаю…

Последние годы супруг пристрастился к приготовлению семейных обедов на гриле, – и поверьте, лучше, чем он, мало кто умеет жарить цыплят, колбаски или халуми. Мало кто знает, что у Саши золотые руки. Иногда он соперничает с мастерами за возможность починить насос или заменить прокладку в сантехническом оборудовании. При этом он буквально светится от «значимости».

– Папка у вас и сантехником, и слесарем подрабатывать может, не пропадём! – говорит он детям, в шутку задирая нос.

А зимой нам никакой трактор не нужен: чтобы поддерживать физическую форму, Саша чистит снег во дворе огромной совковой лопатой. И пока идеально не выскоблит, орудие труда не отложит и обедать не пойдёт. Вот такой упрямый и ответственный.

– В своём эссе «Двое» вы отмечаете: когда супруги долго живут вместе – они становятся похожи друг на друга. Какие черты лично вы переняли у мужа? А чему он научился у вас?

– Нас объединяет способность стремительного принятия решений, молниеносного анализа плюсов и прогноза рисков. Пока другие осмысливают задачу, мы начинаем выстраивать рабочие алгоритмы. Даже подтруниваем над собой, что у нас кровь с другой скоростью в венах течёт… со скоростью гоночного болида.

А ещё мы похожи по темпераменту: оба взрывные, яростные спорщики, со всей атрибутикой итальянской семьи – непереводимым разговорным жанром, потрясанием кулаками и битьём посуды. Жаль, что с некоторых пор это случается с нами всё реже… Здоровья не хватает на «извержения вулканов», остался только «дым».

Что я переняла от мужа? Наверное, внутреннюю уверенность в себе, ощущение своего высокого потенциала и умение «прокачивать и заряжать». Все мои партнеры и коллеги знают, что если я веду новый проект, то шансов отсидеться в стороне просто нет. Хочешь не хочешь, а встанешь рядом и закроешь «свою амбразуру».

В свою очередь, Александр перенял мою манеру спокойно рассуждать о больных вопросах. По крайней мере, всё реже и реже он взрывается, если не понимает мою точку зрения.

А ещё нас объединяет Восточный гороскоп. Мы из одного семейства – Дракон и Змея. Как сказали мужу во время поездки в Китай в 2000 году, – Большой и Малый дракон, несокрушимая сила. Шучу! В гороскопы и предсказания не верю, убеждена, что человек сам творит свою судьбу. И счастье, и несчастье, иногда даже ищет проблем с отчаянием камикадзе.

– Каким Александр Юрьевич был, когда вы только познакомились?

– Худым! Очень стройным, до такой степени, что его всё время хотелось кормить. И самым умным на курсе, настолько, что «курсовые» помогал писать всей группе. Некоторые благодарили вареньем и сгущёнкой, иногда маринованными помидорками и солёными огурцами. Такую «валюту» я любила больше сладкого…

Когда мы только начали встречаться, нам было чуть больше 18-ти. Прогуливаясь долгими часами по паркам, мы всегда держались за руки, согревая ладони друг друга. Саша много рассказывал мне о героях прочитанных им книг: Вальтера Скотта, Жюль Верна, Генри Хаггарда, Александра Казанцева, Алексея Толстого. Я заворожённо слушала его, и больше нам ничего не было нужно. Мы уносились в эти вымышленные миры, примеряя на себя характеры, перевоплощаясь в рыцаря и его возлюбленную. Но больше всего мы любили ходить в кино, чтобы погреться, отдохнуть и обняться на последнем ряду.

– Мы знаем, что любовь к хорошей литературе объединяет вас с супругом и сегодня. Какие произведения стоят у вас на книжных полках дома?

– Это может прозвучать неожиданно, но одно из наших любимых произведений – «История государства Российского» Николая Михайловича Карамзина. Мы перечитываем её раз в несколько лет, и каждый раз открываем для себя с новой стороны. Конечно, любим и художественную литературу, в том числе – популярные книги и детективы. Но чем отличается манера чтения Александра Юрьевича от моей манеры? Я книгами голову загружаю, а он – в силу рабочего ритма – разгружает. Придя домой с работы в режиме «нон-стоп» и многозадачности, он может взять какой-нибудь исландский детектив и сказать мне: даже не подходи к этой книге, тебя забрызгает кровью.

– Недавно вся страна встретила День отца. А какой отец Александр Юрьевич?

– Мы традиционная семья, «без излишеств». И дочерей растили так же, как и нас наши родители. Саша строгий отец, но ненадолго… стоит девочкам его приобнять, помурлыкать на груди, и они находят компромиссы. Старшая дочка Юлия начала работать сразу после института, а младшая Софья сразу после школы. Муж всегда говорил: студент должен выжить на стипендию, чтобы потом прожить на зарплату. Правда, я втихаря всё же совала в карман деньги и собирала контейнеры с едой. Дети же, кровиночки.

А как настоящему отцу, ему праздники не нужны, чтобы порадовать дочерей. Он всегда рядом с ними душой и сердцем. И позвонит сам, и найдёт время пересечься и пообщаться. Теперь ещё и с зятьями.

– Есть ли у него «профессиональная деформация» в быту и организации семейных дел?

– Конечно, есть. Как у каждого руководителя, длительное время находящегося на ответственной работе. Только и «выпрямитель» у него тоже есть: если чувствую, что увлёкся воспитанием, напоминаю, что он находится дома, а не у себя на работе. А дома… баланс сил иной, прерогативу хозяйки никто не отменял!

– Вы оба – крайне занятые люди. Как проводите те часы, что вам удаётся побыть вдвоём?

– А мы стараемся видеться и в течении дня. Он может примчаться ко мне на работу во Всеволожск и похитить, несмотря на возражения о занятости. В машине будет прекрасный букет, а я сразу воспользуюсь «служебным положением» и начну делиться планами и идеями.

Когда появляется малейшая возможность выехать в интересное место области, побывать у друзей или увлечённых своим делом людей, мы не упускаем этот шанс. Другой жизни у нас не будет, и надо успевать порадовать друг друга в этой. Вот и прошедшее лето было особенно насыщено чудесными путешествиями и даже полётом на воздушном шаре.

– Какое блюдо вашего приготовления – любимое у супруга?

– Этот вопрос был бы очень актуален пару лет назад, а сейчас мы мало едим, и это очень простая еда: овощи, сыр, рыба. Зимой он особенно ценит борщ с чесноком вприкуску и сало с чёрным бородинским хлебом. Уже в возрасте пристрастился к стейкам и заказывает их при случае. Но застолья сейчас крайне редки – на них попросту не остаётся времени.

– Каким поступком или решением вашего мужа вы особенно сильно гордитесь?

– Это не один поступок и не два. Саша не привык хвастаться и рассказывать, когда спасает жизни – буквально сам и через свой ресурс. Историй о его искренней бескорыстной помощи много, и даже спустя годы люди делятся со мной своей благодарностью. Хотя есть и те, которые принимают его личное участие как должное.

Он легко может собраться к нам в Мультицентр в новогодние праздники, чтобы отвезти все вкусняшки и сладости нашим ребятам, и это давно норма. Так же как и готовность подарить бытовую технику и уютную мебель госпиталю в Ириновке. Он точно знает, какое это счастье – радовать других. В такие моменты я боготворю своего мужа и друга.

Но если совсем откровенно, то рассказать есть о чём, но о это я оставлю для своей книги…

– И напоследок – вопрос, который нельзя не задать в Год семьи: в чём вы видите секрет семейного счастья? Ведь не всем дано пройти рука об руку со студенческой скамьи…

– Я вышла замуж так рано, что особенно размышлять над природой мужского поведения и природе семейного счастья у меня времени не было. Пришла любовь, пришла страсть, появились дети… Жизнь закрутилась и завертелась, были новые назначения и должности. А вот мысли о том, что это такое – семейное счастье – стали приходить гораздо позже. Буквально 5 лет назад я стала задумываться об этом. И теперь, спустя 40 лет совместной жизни, я бы ответила на ваш вопрос так: в семье и отношениях главное – любовь. Не просто любовь мужчины и женщины, а многогранная любовь, любовь во всём – в самом высоком и гуманистическом смысле этого слова.

Беседовал Стас Бутенко

Фото: пресс-служба Правительства ЛО, архив семьи Дрозденко