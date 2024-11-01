Справку об участии в СВО ленинградцы могут получить в МФЦ

Такую справку можно оформить в любом филиале, отделе или удаленном рабочем месте МФЦ Ленинградской области. За оформлением документа может обратиться гражданин, который принимает или принимал участие в спецоперация по направлению Минобороны России. Также оформить справку через региональные центры госуслуг могут члены семьи участника СВО (родители, супруг, супруга, дети - граждане РФ), если участник спецоперации жив и родство с ним подтверждено соответствующими документами.

Справка будет оформляться в течение 4 рабочих дней после подачи заявки. Если потребуется дополнительная проверка, этот срок может быть продлен до 30 календарных дней. Независимо от сроков рассмотрения, справка будет доступна для получения в течение 30 календарных дней.

Помимо МФЦ данную справку также можно получить на портале «Госуслуги». Подробнее о новой услуге – на сайте МФЦ.