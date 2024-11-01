Владимир Якушев: При поддержке «Единой России» в бюджете заложено 180 миллиардов рублей на развитие комфортной горсреды

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он даёт мощный социальный эффект. Это - программа для людей, она меняет облик наших городов, сёл», – сказал Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населённом пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», – отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году – уже свыше 17 миллионов.

«В Ленинградской области в 2024 году в рамках партпроекта «Городская среда» благоустраивается 115 общественных территорий, 26 дворов, в частности общественная территория у ФОК во Всеволожском городском поселении, сквер «Память» в Пудомягском сельском поселении, сквер имени Н.К. Рериха в деревне Извара, сквер «Семьи, любви и верности» в Назиевском сельском поселении Кировского района, также продолжаются работы на трех объектах, победивших во всероссийском конкурсе. Практически все работы уже завершены. Чтобы работы по благоустройству велись без задержек и были выполнены качественно партийный десант регулярно вместе с активными жителями контролирует ход работ. Приоритетная задача по каждому объекту - это общение с ленинградцами, понимание их желаний по новому облику и использованию территории. Поэтому разработчики каждого проекта совместно с волонтерами и активистами партии «Единая Россия» общаются с жителями, чтобы вписать их пожелания и предложения в благоустраиваемое пространство. Осенью Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина и Центр компетенций Ленинградской области заключили соглашение о сотрудничестве. Центр компетенций регулярно проводит встречи со студентами и экскурсии для них, рассказывает об участии в профильных конкурсах и приглашает на практику. Теперь сотрудничество с нашим ЛГУ расширится и позволит студентам стать соавторами проектов улучшения региона», — прокомментировал региональный координатор федерального партийного проекта «Городская среда», председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Александр Сидякин отметил, что совместно с Минстроем задействуется в голосовании десятки тысяч волонтёров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль.

«За каждым объектом закреплён муниципальный депутат от «Единой России». Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют», — отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил – контроль «Единой России» за ходом работ на объектах улучшил их качество.

«Старт программы, который был дан по инициативе «Единой России» и по поручению Президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растёт активность людей, но меняется их запрос», — отметил он.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В её основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.