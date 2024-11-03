О преодолении Смуты на Руси рассказывают старинные документы

16 декабря 2004 года Государственная Дума Российской Федерации приняла одновременно в трёх чтениях поправки в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». Одна из поправок касалась введения с 2005 года нового праздника – Дня народного единства.

Праздник учреждён в память об исторических событиях 1612 года, когда народное ополчение, собранное по инициативе нижегородского земского старосты Кузьмы Минина, под предводительством князей Дмитрия Пожарского и Дмитрия Трубецкого освободило Москву от польских интервентов. Именно объединение сил позволило ополчению одержать победу в Кремле и Китай-городе. 22–26 октября (1–5 ноября по новому стилю) 1612 года поляки капитулировали. Это событие было решено отпраздновать религиозным шествием, которое состоялось 25 октября (4 ноября) 1612 года.

Благодаря освобождению столицы в стране создались условия для восстановления государственной власти и массового освободительного движения против интервентов.

Событиям 1612 года на портале Президентской библиотеки посвящена коллекция «Преодоление Смуты на Руси». В ней значительное место занимают исторические исследования, посвящённые как Смутному времени в целом, так и отдельным его событиям.

В коллекции можно ознакомиться с электронными копиями монографий и документов, которые рассказывают о событиях в России накануне Смутного времени – правлении царя Фёдора Ивановича и убийстве в Угличе царевича Димитрия Ивановича.

Большой интерес представляют свидетельства иностранцев о событиях в России в конце XVI – начале XVII века. Эти исторические источники позволяют оценить восприятие российской действительности со стороны современников-иностранцев. Среди изданий – сочинение голландского учёного-географа Исаака Массы «Сказания Массы и Геркмана о Смутном времени в России» (1874). Исаак Масса несколько лет прожил в Москве во время царствования Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского и имел возможность «подробно и обстоятельно узнавать обо всём». В записках иностранца говорится о том, что русский народ «страшился гибели своего государства» и искал средства спасти Отечество, называя его «Пречистой дом и чудотворцев».

Один из разделов коллекции посвящён борьбе за московский престол. Здесь представлены издания о высших органах государственной власти, системе правосудия, приказах и правителях периода Смутного времени. О них рассказывают разделы «Годуновы», «Самозванцы и Марина Мнишек», «Шуйские». На портале Президентской библиотеки доступна запись видеолекции «Семибоярщина: из истории Смуты».

В разделе «Борьба за освобождение России от интервентов» можно найти материалы о борьбе против иноземных захватчиков – осаде Троице-Сергиевой лавры, о лидерах народного ополчения, о патриархе Гермогене, о народных героях, таких как Иван Сусанин, о событиях, разворачивавшихся в отдельных городах: Архангельске, Смоленске, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Пскове, Ярославле и др. Также можно ознакомиться с материалами, связанными с увековечением памяти народных героев.

Раритетные издания рассказывают о Кузьме Минине и князе Дмитрии Пожарском, под руководством которых в 1612 году Москва была освобождена от польских интервентов. В альбоме иллюстраций «Древности Российскаго государства, изданныя по высочайшему повелению» (1849–1853) представлено изображение знамени князя Пожарского. Более подробно узнать историю народного ополчения, ознакомиться с биографиями и прочесть о ратных подвигах его вождей и вдохновителей можно в отдельной коллекции документов «К. Минин и Д. Пожарский».

В январе 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля для избрания нового царя открылся Земский собор. Это был один из самых многолюдных и, по мнению историков, первый всесословный собор, куда входили даже свободные крестьяне – в знак уважения ко всем слоям населения, помогавшим ополчению. Из многих кандидатов на русский престол был избран 16-летний Михаил Фёдорович Романов (двоюродный племянник последнего царя из династии Рюриковичей – Федора Иоанновича (1557–1598)), представитель фамилии, впоследствии правившей Россией более 300 лет. Этим событиям посвящён раздел коллекции «Романовы. Воцарение новой династии».

Также в коллекции «Преодоление Смуты на Руси» можно ознакомиться с произведениями художественной литературы. Среди них драма в пяти действиях «Освобождение Москвы в 1612 году» (1842) русского публициста Константина Аксакова. Там есть такие слова: «Станем, братья, за веру православную, за землю русскую; положим за неё свои головы».

Сложному для России историческому периоду посвящены фотоснимки российского учёного, первопроходца в области цветной фотографии Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Например, изображение креста, которым протоиерей Иринарх благословил Минина и Пожарского на битву, портрет инокини Марфы, матери царя Михаила Фёдоровича, сделанный с парсуны начала XVII века, и другие.