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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.11.2024 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово ул. Березовая роща - линия 6,

садоводство «Березовая роща»

 

07.11.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Питкелево;

д. Ронилово.

 

07.11.2024 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Малые Борницы,

д. Дубицы.

 

07.11.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д Коммолово

п. ж/д ст. Верево (Промзона).

 

07.11.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино д.31-38, 60-72.