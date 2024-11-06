Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 7 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.11.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Кобралово ул. Березовая роща - линия 6,
садоводство «Березовая роща»
07.11.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Питкелево;
д. Ронилово.
07.11.2024 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Малые Борницы,
д. Дубицы.
07.11.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д Коммолово
п. ж/д ст. Верево (Промзона).
07.11.2024 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино д.31-38, 60-72.
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