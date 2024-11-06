На личный приём – с проблемами и инициативами

На личный прием записались граждане не только с бытовыми вопросами, но и важными инициативами

Жителей одного из домов на улице 7 Армии в Гатчине привели на прием проблемы с водоотведением. В ближайшее время специалисты «Водоканала» проведут обследование коммуникаций и проверят уровень коллектора для понимания причин и принятия мер к предотвращению аварийных ситуаций в дальнейшем.

Отец пропавшего без вести участника СВО обратился за помощью в ремонте дома. До конца недели сотрудники комитета ЖКХ осуществят комиссионный выезд для понимания объёма работ.

Участник СВО из Тойворово обратился по поводу проблем с горячим водоснабжением. Все дело в проекте, по которому строились дома, и изменении схемы снабжения теплоносителем «Коммунальными системами Гатчинского района». С непростой ситуацией предстоит разобраться заместителю по направлению Александру Супренку.

Проект «Миссис Бизнес Гатчина» помогает женщинам Гатчинского округа реализовать свой потенциал и успешно интегрироваться в бизнес-сообщество. Его организаторы рассказали о реализованных мероприятиях и новых инициативах.

Руководитель «ЭкоМолодежки-47» - молодежного направления Экологического совета при губернаторе Ленинградской области - Александр Тронин предложил вовлечь гатчинскую молодежь в экодвижение. Людмила Нещадим предложила включить обсуждение нового направления деятельности в повестку ближайшего заседания Молодежного совета.

- Проведение тематических мероприятий и просветительская деятельность крайне важны для привлечения внимания молодежи к вопросам экологии, ее деятельное участие в их решении, формирование экопривычек, - уверена Людмила Николаевна.

С просьбой подыскать новое помещение для участников проекта «Особые ребята», который уже объединил порядка 130 семей с детьми с ОВЗ и инвалидностью, обратились его руководители.

- Низкий поклон руководителям проекта «Особые ребята». Свою деятельность они начали не так давно, но уже объединили порядка 130 семей. «Домик», где было уютно, и ребята вместе с наставниками с пользой проводили время, затопило. Потолок, стены, пол - всё в ужасном состоянии. Конечно, детям теперь там не место. Окажем необходимое содействие важному социальному проекту, - резюмировала Людмила Нещадим и дала поручение коллегам рассмотреть варианты нового помещения, где будут проводиться занятия и мероприятия “Особых ребят”.

Пресс-служба администрации Гатчинского района