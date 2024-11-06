Почетное звание – для огнеборцев

Награждение будет проходить в торжественной обстановке с вручением удостоверения, почетного знака и денежной выплаты в 50 тысяч рублей.

Звание за высокий профессионализм и заслуги в обеспечении пожарной безопасности региона будут присваивать ежегодно не более чем двум сотрудникам, проработавшим в противопожарной службе региона не менее 15 лет.

На получение могут претендовать сотрудники противопожарной службы, как региональной, так федеральной, а также сотрудники добровольных пожарных дружин и служб пожаротушения при крупных организациях. Ходатайствовать о присвоении смогут различные организации и коллективы.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.