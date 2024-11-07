Промышленный туризм – новые возможности для Ленобласти

Заявка региона на разработку отраслевой стратегии впервые одобрена Экспертным советом всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность».

Участниками программы станут кондитерское объединение «Любимый край», волховский филиал АО «Апатит», «Киришский завод полимерных конструкций», «Санкт-Петербургский лифтовый завод» в Разбегаево, «Аттика Упаковка» и «Тепловое оборудования» в Тосненском районе, к которым в дальнейшем будут присоединяться и другие ленинградские предприятия.

Активное участие в федеральной программе – это дополнительный приток туристов, повышение узнаваемости продукции местных производителей, привлечение выпускников вузов и ссузов на областные предприятия в условиях высокой потребности в кадрах.