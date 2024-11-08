Имущественная поддержка бизнеса

Эта мера позволяет бизнесу не только снизить затраты, но и развивать свои проекты и создавать новые рабочие места.

Органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют поддержку предпринимателей и самозанятых через передачу государственного и муниципального имущества в их владение или пользование на длительный срок, включая льготные условия. Имущество может предоставляться на платной или бесплатной основе, а также на условиях льгот.

В число передаваемого имущества входят земельные участки (неделимые части), здания, сооружения, нежилые помещения (их части), различные машины, оборудование и транспортные средства, а также инструменты и другие активы.

На данный момент в Ленинградской области зарегистрировано 224 объекта, не имеющих прав третьих лиц и которые включены в список доступного для передачи предпринимателям и самозанятым гражданам.

Актуальную информацию по объектам можно получить в РГИС ЛО по ссылке: https://fpd.lenobl.ru/app/4/layers , а также на сайтах районных администраций в разделе «Имущественная поддержка».

*Имущественная поддержка субъектов МСП и организаций поддержки предпринимательства предусмотрена Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства».