Koshki-фест приглашает

Фестиваль проходит третий раз подряд и объединяет людей, неравнодушных к теме животных.

В этом году в качестве гостей будут присутствовать приюты и фонды спасения животных: приют для собак «Теремок», группа помощи животным «Чуткое сердце», Фонд помощи брошенным крысам Петербурга, сообщество помощи хомякам «Невский хомячок», Центр помощи кроликам и грызунам «РУТА».

Программа фестиваля включает в себя знакомство с зоозащитными организациями и их подопечными, насыщенную концертную программу – от молодежного танцевального направления k-pop до художественных номеров от участниц «Школы третьего возраста», различные мастер-классы экологической тематики, игры с аниматорами для детей, а также много увлекательных активностей и конкурсов с интересными призами для всех гостей фестиваля.

Фестиваль пройдет 16 ноября с 13.00 до 16.00 часов в ТРК Пушкинское шоссе 15, Гатчина.