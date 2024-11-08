Новые возможности для получения жилья областными сиротами
Сегодня депутаты Законодательного собрания Ленинградской области на очередном пленарном заседании приняли решение расширить географию предоставления жилья детям-сиротам на территории Ленинградской области.
Это стало возможным, благодаря внесению изменений в статьи 2-1 и 5 областного закона «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области».
Новым законопроектом предусматривается возможность предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа жилых помещений не только в муниципальном образовании, на территории которого они проживают, но и в муниципальных образованиях, имеющих общую границу с данным МО.
Кроме того, законопроектом предлагается дополнить перечень муниципальных образований, включив в указанный перечень муниципальный округ.
Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях.
Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области