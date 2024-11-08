Особый взгляд на искусство

В осеннем убранстве музей-усадьба «Приютино» раскрывается как место душевного покоя и теплоты. Здесь каждый гость может ощутить атмосферу уюта, словно возвращаясь в родные стены. Осенние листья и творческие композиции встречают посетителей у входа, придавая особое очарование этому уголку. Вот уж действительно приют – место покоя, в которое хочется возвращаться.

— А это мы из осенних листьев сделали, — говорит охранник, показывая на «розу» на одном из подоконников музея. — Со стороны кажется, что настоящий цветок. Хотя на самом деле – что-то вроде «икебаны».

Тем временем на крыльце музея появляется особая делегация – представители Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению первыми смогли оценить тактильные копии экспонатов и экскурсии с элементами тифлокомментирования. Так называют специальные словесные описания, которые помогают людям с нарушением зрения понять, что происходит вокруг.

— Перед нами двухэтажное здание из красного кирпича, неоштукатуренное. Крыша железная двускатная. Здание прямоугольной формы. Мы осматриваем одну из его длинных сторон, — звучит голос экскурсовода. Минутой позже гид предлагает гостям дотронуться до фасада усадьбы, чтобы ощутить фактуру настоящего кирпича, покрытого мягким мхом. В гостиной посетители смогут услышать звук старинной музыкальной шкатулки, а в столовой – насладиться ароматами местного травяного сбора.

Как отмечают в музее-усадьбе «Приютино», идея адаптировать пространство для слабовидящих посетителей возникла давно. Время и усилия, вложенные в создание таких программ, теперь приносят свои плоды. Благодаря гранту губернатора Ленинградской области «Приютино» стало действительно доступным для всех.

В музее также появились тактильные копии таких экспонатов как портрет Елизаветы Олениной, герб рода Олениных, бюст Оленина. На специальных стендах представлены объёмные модели артефактов, которые можно изучать через прикосновения. Их названия также продублированы шрифтом Брайля.

— Позитивные ощущения от экскурсии, но изначально все волновались. Мы пока осваиваемся с инклюзивными технологиями, есть некоторый мандраж – чего уж скрывать! Но первой экскурсией довольны, ведь мы получили важные комментарии и советы от наших гостей. Это вдохновляет, мы и дальше будем двигаться в направлении по созданию доступной среды. Мечтаем адаптировать под эти цели и наш замечательный парк, — рассказала «Ленинградской панораме» Алевтина Карамышева, куратор проекта «Прикоснись к Приютино».

Заведующая музеем Ольга Морозова представила гостям презентации менеджера программы «Особый взгляд» Валерию Стадлер. Приветственное слово произнесла Дарья Воробьёва, начальник отдела культуры Всеволожского района Ленинградской области.

— Для людей слабовидящих и незрячих важно иметь возможность тактильного ощущения выставки и экспозиции. Это яркий пример того, когда люди с проблемами со зрением могут лучше себе представлять содержание выставки, — отметил Владимир, посетитель музея-усадьбы «Приютино», инвалид по зрению.

Создание тактильных копий стало возможным благодаря гранту благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Ожидается, что опыт «Приютино» станет примером для развития доступной среды во многих музеях Ленинградской области.

Ксения Бондаренко

Фото автора